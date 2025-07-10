查克拉對決不是即興！鄭浩均「封印」魔鷹原來事先套招

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟「美美」鄭浩均7月5日對戰台鋼雄鷹的賽事中，繳出5局僅失1分的優質先發，獲得勝投與單場MVP。最吸睛的莫過於2局上三振台鋼重砲魔鷹後，他當場比出一個《火影忍者》「結印」手勢。如今鄭浩均親自揭露，這一幕其實是和魔鷹事前就講好的「火影對決」！

這場動漫式交鋒早有預謀，鄭浩均笑說，「上半季賽後我遇到魔鷹，跟他小聊了一下，就直接跟他下戰帖，叫他認真打我的球， 要跟他查克拉對決一下。」

不只是說說而已，兩人還有約定，鄭浩均透露，「我有跟他講，打全壘打就趕快比手勢，啊我三振的時候也會比手勢。」魔鷹當下聽完還大笑說：「接受挑戰！」

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那場比賽中，鄭浩均最後送出三振，隨即使出早就準備好的「封印術」，因為有一隻手戴著手套，他比出簡單的單手手勢完成結印。

搞笑的是，鄭浩均賽後問起魔鷹，「你有看到我比嗎？」魔鷹竟一臉困惑回答，「你有做嗎？」讓鄭浩均直呼，「我有比啊！」

「這個結印手勢應該也只有我跟魔鷹對決才會用到，其他人可能會不太懂。」鄭浩均說。

身為《火影忍者》的忠實粉絲，還有沒有其他「招式庫存」？鄭浩均直言，其實還有很多哏還沒用，像是『天照』（あまてらす），「可以google 一下阿瑪特拉斯！」

鄭浩均也向魔鷹再次喊話，「我們來直球對決吧！」隨後比出結印手勢，期待下一場更華麗的火影對決登場。





▲鄭浩均。（圖／中信兄弟提供）