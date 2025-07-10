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惡夢6連敗「真的很痛」　老將羅哈斯喊話：全隊該站出來了

▲羅哈斯（Miguel Rojas）。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅哈斯（Miguel Rojas）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊客場出戰釀酒人，歷經延長10局激戰，最終以2比3遭再見安打逆轉，苦吞本季最慘的6連敗。老將米格爾羅哈斯（Miguel Rojas）單場貢獻3打數2安打、跑回2分，是打線少數亮點，但球隊仍難逃連敗命運。

「就目前的狀況來說，這種比賽輸掉真的很痛。」羅哈斯語氣低沉地說，「我們應該在這場比賽中扭轉局勢，該用球棒強行找出突破口，結果卻沒能贏下來，真的很遺憾。」

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此役擔任先發第七棒、三壘手的羅哈斯，在1比1平手的7局上半率先登場，擊出遊擊方向內野安打，更以頭部滑壘搶上一壘，展現強烈求勝慾望。接著與隊友上演雙盜壘，成功推進至三壘，最終靠貝茲（Mookie Betts）的高飛犧牲打得分，幫助道奇一度超前。

然而比賽尾聲，守護神史考特（Tanner Scott）於9局失守，被追平比分，延長10局再度被敲出再見安打，讓羅哈斯拚命跑回的得分付諸流水。

羅哈斯難掩挫敗，「這場比賽真的令人沮喪，因為我們沒有打出最好的比賽內容，我真的很想贏下這一場。」 道奇強打

「MVP三人組」大谷翔平、貝茲與佛里曼（Freddie Freeman）此役皆未敲出安打，過去6場比賽僅合計攻下10分，進攻火力明顯疲軟。

羅哈斯坦言，「我們現在整體進攻沒有搭起來。特別是上半段打線，大家都清楚，當Shohei（大谷）、Mookie、Freddie開始打出來，我們整隊就能跟著動起來。」

他也強調，「但他們也都在努力找回狀態。我們不能只靠前面三個人，而是全隊都要想辦法得分。」

道奇將於7月11日（台灣時間12日）展開與國聯西區第2的舊金山巨人系列戰。

羅哈斯在賽後強調，「我們的投手真的撐住了比賽，但1分或2分是不夠的，我們需要更多得分，就算現在沒有開轟或長打，也要找到其他方式得分。」

36歲的他也再次展現老將肩膀：「不能再等了，是時候整支球隊一起挺身而出了。」

關鍵字： 道奇米格爾羅哈斯大谷翔平釀酒人連敗

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