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黑潮大哥盃開打「綠島潛水艇」陳世展回鄉開球　邀徐磊等好友同行

▲▼黑潮大哥盃，陳世展回鄉開球。（圖／大會提供）

▲▼黑潮大哥盃，陳世展回鄉開球。（圖／大會提供）

▲▼黑潮大哥盃，陳世展回鄉開球。（圖／大會提供）

記者楊舒帆／綜合報導

「2025黑潮大哥盃」少棒賽於8日在綠島熱鬧登場！儘管受到中颱丹娜絲尾流影響，來自台灣本島的八校九隊小將們仍乘風破浪前往綠島，與地主隊公館國小黑潮少棒隊共同參賽，共十支隊伍競逐本屆賽事。

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開幕儀式於公館國小舉行，最受矚目的嘉賓為甫於中職選秀中被樂天桃猿以第三輪指名的「綠島潛水艇」陳世展。回到家鄉開球，現場湧入鄉親與學弟熱烈歡迎，場面溫馨感人。除了陳世展，亦有中信兄弟新秀徐磊、台鋼雄鷹許承恩及壽山高中好手吳祉恩到場觀禮，並與小球員互動交流。

受颱風影響，原訂賽程被迫延期，部分球隊於風浪中搭船登島，一度有孩童出現不適情況，但仍無損參賽興致。今年參賽隊伍數創歷年新高，除了地主綠島公館國小，尚包括台東新生、卑南、三民、豐田、紅葉、花蓮中原、新城、台東少棒聯隊及首次參賽的藍色閃電社區隊。因應賽程緊縮，大會更緊急協調綠島國中操場作為迷你組比賽場地。

賽會主辦人、公館國小校長高志翔表示，謝謝大家飄洋過海來綠島，在綠島，兩歲的孩子就在海裡游泳，公館國小的畢業生都必須潛水領取畢業證書，大哥盃是全台最特別的一個棒球盃賽，不只是棒球交流，來參加的孩子可以和綠島的孩子一樣，體驗獨木舟、浮潛等校訂課程的水域活動！

本屆邁入第四屆的黑潮大哥盃，延續棒球精神，也彰顯綠島教育文化特色，讓更多球員在球技與人生體驗上，都留下深刻回憶。

▲▼黑潮大哥盃，陳世展回鄉開球。（圖／大會提供）

▲黑潮大哥盃，陳世展回鄉開球。（圖／大會提供）

關鍵字： 少棒綠島陳世展棒球台灣

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