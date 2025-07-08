馬查多33歲生日隔天敲出2000安！現役第5人達成大聯盟里程碑

▲馬查多達成2000安。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

教士隊的（Manny Machado）在8日（台灣時間）達成大聯盟生涯2000支安打的里程碑，成為現役第5位完成此壯舉的球員，且是在自己33歲生日的隔天達成，格外具意義。

教士隊主場迎戰響尾蛇，馬查多擔任第三棒三壘手，於4局下第二打席敲出關鍵一擊。當時球隊1比2落後，他以強勁打球穿越三遊間，遊擊手佩多莫（Geraldo Perdomo）雖試圖攔截但未能接住，馬查多順利上壘，達成生涯第2000支安打。

[廣告]請繼續往下閱讀...

當下計分板亮起紀念燈號，隊友都拍手祝賀，現場球迷也報以熱烈掌聲，馬查多在壘上脫帽微笑致意。

馬查多自2012年於金鶯隊登上大聯盟，後效力道奇隊，自2019年起加入教士隊。根據《The Athletic》報導，馬查多是MLB史上第17位在33歲前達成「2000安＋350轟」的球員，展現生涯穩定與強勢火力。他也成為現役第五位突破2000安的球員，前四人分別為弗里曼（Freddie Freeman）、奧圖維（Jose Altuve）、麥卡臣（Andrew McCutchen）與高斯密特（Paul Goldschmidt）。