經歷退役徬徨期　王建民當喜憨兒教練關注照護問題

▲王建民出席喜憨兒記者會 。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

中信兄弟教練王建民7日以公益大使身分出席喜憨兒基金會30週年記者會，並首次公開談及自己從大聯盟高峰退役後的真實心境。他希望透過自身經歷，鼓勵即將步入退休階段的心智障礙者，喚起社會對「老憨照護」議題的重視，並以實際行動支持喜憨兒基金會，陪伴更多心智障礙者迎向笑容永續的人生下半場。

王建民這次以「笑容永續教練」的身分，加入喜憨兒基金會的行列。他希望能透過自己的第二人生經驗，為逐漸面臨體能退化與職場離開的老憨兒們帶來力量與希望。王建民坦言，卸下球衣後的那段日子，是他人生中最徬徨、最孤單的階段。

[廣告]請繼續往下閱讀...

從投手丘走下來極為困難，心中仍有強烈的不甘與不服輸，總覺得自己還年輕、還能繼續投球，但身體的狀況卻無法再支撐。這段自我對話與心理掙扎，正是許多退休者面臨的寫照，也與許多年過35歲、不得不從職場退下的心智障礙者們產生深刻共鳴。

為了深入陪伴憨兒們，王建民特別安排了一天的共處時間，從演奏樂器、園藝、製作餅乾，到親自指導一場專屬的樂樂棒球課。他親自示範投球技巧，耐心指導揮棒動作，從握球到揮臂，每個細節都不馬虎。王建民表示，在與憨兒們互動的過程中，看見他們全力以赴、真誠歡笑的模樣，讓他想起自己初登大聯盟時的純粹與熱情，也再次體會到陪伴與鼓勵所能激發的人性光芒。他希望將這份力量傳遞給每一位正在面對人生轉折的憨兒，幫助他們找到新的方向，開啟屬於自己的「下一春」。

心智障礙者約在35歲後，常因身體與認知功能退化，無法繼續在職場工作。根據衛福部統計，目前全台已有超過14萬名心智障礙者進入老年階段，其中許多人的主要照顧者是高齡父母，形成「雙老家庭」的困境，導致家庭照顧壓力日益加重。

王建民表示，看到老憨兒們面臨退休的處境時，不禁想起自己退役初期的茫然與無助，擔心被世界遺忘。他指出，職業選手退休後還有機會轉任教練、創業或轉型，但許多憨兒離開職場後，可能只剩下日復一日的空虛與身體老化的焦慮。他呼籲社會關注這些無聲的處境。

為了因應憨兒族群的快速老化，喜憨兒基金會正推動「職場第二曲線支持方案」，協助憨兒持續在職場上發光發熱。該方案包括建置個別化的職涯管理系統、提供職務再設計、添購輔具設備、升級復健與體能訓練設施、安排職場適應輔導等。此外，基金會也積極在全台設立「永續笑容基地」，協助即將退下工作崗位的憨兒與其家庭平穩轉換，減輕焦慮與壓力。

王建民對此表示高度認同，並呼籲社會各界以實際行動支持這項長期計畫，陪伴老憨兒們在人生的下半場繼續發光發熱，迎向快樂、學習與希望，勇敢擊出人生的精彩一擊，完成一場屬於自己的「笑容永續全壘打」。