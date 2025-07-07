運動雲

>

經歷退役徬徨期　王建民當喜憨兒教練關注照護問題

▲王建民出席喜憨兒記者會 。（圖／記者楊舒帆攝）

▲王建民出席喜憨兒記者會 。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

中信兄弟教練王建民7日以公益大使身分出席喜憨兒基金會30週年記者會，並首次公開談及自己從大聯盟高峰退役後的真實心境。他希望透過自身經歷，鼓勵即將步入退休階段的心智障礙者，喚起社會對「老憨照護」議題的重視，並以實際行動支持喜憨兒基金會，陪伴更多心智障礙者迎向笑容永續的人生下半場。

王建民這次以「笑容永續教練」的身分，加入喜憨兒基金會的行列。他希望能透過自己的第二人生經驗，為逐漸面臨體能退化與職場離開的老憨兒們帶來力量與希望。王建民坦言，卸下球衣後的那段日子，是他人生中最徬徨、最孤單的階段。

[廣告]請繼續往下閱讀...

從投手丘走下來極為困難，心中仍有強烈的不甘與不服輸，總覺得自己還年輕、還能繼續投球，但身體的狀況卻無法再支撐。這段自我對話與心理掙扎，正是許多退休者面臨的寫照，也與許多年過35歲、不得不從職場退下的心智障礙者們產生深刻共鳴。

為了深入陪伴憨兒們，王建民特別安排了一天的共處時間，從演奏樂器、園藝、製作餅乾，到親自指導一場專屬的樂樂棒球課。他親自示範投球技巧，耐心指導揮棒動作，從握球到揮臂，每個細節都不馬虎。王建民表示，在與憨兒們互動的過程中，看見他們全力以赴、真誠歡笑的模樣，讓他想起自己初登大聯盟時的純粹與熱情，也再次體會到陪伴與鼓勵所能激發的人性光芒。他希望將這份力量傳遞給每一位正在面對人生轉折的憨兒，幫助他們找到新的方向，開啟屬於自己的「下一春」。

心智障礙者約在35歲後，常因身體與認知功能退化，無法繼續在職場工作。根據衛福部統計，目前全台已有超過14萬名心智障礙者進入老年階段，其中許多人的主要照顧者是高齡父母，形成「雙老家庭」的困境，導致家庭照顧壓力日益加重。

王建民表示，看到老憨兒們面臨退休的處境時，不禁想起自己退役初期的茫然與無助，擔心被世界遺忘。他指出，職業選手退休後還有機會轉任教練、創業或轉型，但許多憨兒離開職場後，可能只剩下日復一日的空虛與身體老化的焦慮。他呼籲社會關注這些無聲的處境。

為了因應憨兒族群的快速老化，喜憨兒基金會正推動「職場第二曲線支持方案」，協助憨兒持續在職場上發光發熱。該方案包括建置個別化的職涯管理系統、提供職務再設計、添購輔具設備、升級復健與體能訓練設施、安排職場適應輔導等。此外，基金會也積極在全台設立「永續笑容基地」，協助即將退下工作崗位的憨兒與其家庭平穩轉換，減輕焦慮與壓力。

王建民對此表示高度認同，並呼籲社會各界以實際行動支持這項長期計畫，陪伴老憨兒們在人生的下半場繼續發光發熱，迎向快樂、學習與希望，勇敢擊出人生的精彩一擊，完成一場屬於自己的「笑容永續全壘打」。

關鍵字： 王建民喜憨兒心智障礙者公益社會关懷

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

統一獅大巴颱風夜返鄉驚魂畫面曝！　陳傑憲幽默貼划龍舟影片

統一獅大巴颱風夜返鄉驚魂畫面曝！　陳傑憲幽默貼划龍舟影片

杜蘭特正式轉戰火箭將穿7號　NBA史上首見7方交易涉及13名球員

杜蘭特正式轉戰火箭將穿7號　NBA史上首見7方交易涉及13名球員

宏國籃球隊將重出江湖？　周俊三：真的蠻期待

宏國籃球隊將重出江湖？　周俊三：真的蠻期待

金塊拒絕放走「約基奇替補」　對瓦倫休納斯如期報到感到樂觀

金塊拒絕放走「約基奇替補」　對瓦倫休納斯如期報到感到樂觀

庫克斯、彭詩晴合轟50分　中華女籃抗日成功奪瓊斯盃第4名

庫克斯、彭詩晴合轟50分　中華女籃抗日成功奪瓊斯盃第4名

「跆拳道會被打」力亞士曝兒時打棒球理由　來台交友比韓國多

「跆拳道會被打」力亞士曝兒時打棒球理由　來台交友比韓國多

「大田耶穌」瑞恩奪10勝！韓華創隊史首見紀錄　球員群組感動插曲

「大田耶穌」瑞恩奪10勝！韓華創隊史首見紀錄　球員群組感動插曲

35歲「春天哥」5戰5轟　藍鳥再見安打7連勝穩居分區龍頭

35歲「春天哥」5戰5轟　藍鳥再見安打7連勝穩居分區龍頭

游艾喆勇奪MVP　世大運中華男籃佛全勝佛光盃封王

游艾喆勇奪MVP　世大運中華男籃佛全勝佛光盃封王

洋基隊史122年首度舉辦「台灣日」　送8號條紋球衣藏設計巧思

洋基隊史122年首度舉辦「台灣日」　送8號條紋球衣藏設計巧思

【替媽媽QQ】1歲女兒見到媽媽的反應好冷淡XD

熱門新聞

統一獅大巴颱風夜返鄉驚魂畫面曝！　陳傑憲幽默貼划龍舟影片

杜蘭特正式轉戰火箭將穿7號　NBA史上首見7方交易涉及13名球員

宏國籃球隊將重出江湖？　周俊三：真的蠻期待

金塊拒絕放走「約基奇替補」　對瓦倫休納斯如期報到感到樂觀

庫克斯、彭詩晴合轟50分　中華女籃抗日成功奪瓊斯盃第4名

「跆拳道會被打」力亞士曝兒時打棒球理由　來台交友比韓國多

讀者回應

﻿

熱門新聞

1統一獅大巴颱風夜返鄉驚魂畫面曝！

2杜蘭特正式轉戰火箭　7方交易內容曝

3宏國籃球隊重出江湖　周俊三期待

4金塊拒絕放走「約基奇替補」

5瓊斯盃中華女籃拿第4　世大運培訓隊勇奪季軍

最新新聞

1王建民說明黃恩賜缺陣原因

2台南球場屋頂飛了球團將進行安全檢查

3英國名將諾里晉級溫網8強

4王建民當喜憨兒教練關注照護

5爵士貝利首秀熄火　主帥：對他都是好評

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

林岳谷5安被換無緣挑戰紀錄　陳金鋒坦言沒注意到

「大家都滿血回歸」張育成5安寫新猷！　開轟順其自然Let it go

林佳緯話題滿點　陳傑憲：活在自己的小宇宙、很無害

林岳谷上次5安「可能是黑豹旗對社團」　想過挑戰6安但不遺憾

陳聖平跑壘妨礙守備遭改判　餅總要加強訓練：他踩在線上

【這餐不容易】台南強風掀起整片遮雨棚！小吃店顧客舉手扛住

李李仁.鍾欣凌頒獎「喊出不同人」　楊貴媚.姚以緹台下傻住

沈玉琳邀「泡澡老保母」來看《炎上》　潘若迪爆氣「再提沙發挫賽事件」

【東翻西找】阿嬤騎士翻路邊雜物下秒暴衝！　疑誤觸油門慘摔

【台南牌樓倒了】現場民眾遭壓！消防局緊急到場救援
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366