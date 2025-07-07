金塊拒絕放走「約基奇替補」　對瓦倫休納斯如期報到感到樂觀

▲金塊預期瓦倫休納斯履行合約，拒絕放行讓他加盟歐洲球隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

金塊雖尚未正式完成與國王的交易，但他們已明確告知資深長人「大V」瓦倫休納斯（Jonas Valanciunas）的經紀團隊，預期他會履行剩餘2年合約，不會放行讓他轉戰他處，之前傳出他有意加盟希臘帕納辛奈克斯籃球俱樂部。

金塊與國王上周達成協議，準備以沙里奇（Dario Saric）換取瓦倫休納斯。這位6呎11吋的資深中鋒將擔任丹佛一哥約基奇（Nikola Jokic）的替補，補足長年缺乏的禁區深度。未料幾天後卻傳出，瓦倫休納斯可能尋求買斷，希望回到歐洲打球。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據《ESPN》的最新報導，儘管交易尚未正式生效，但金塊已明確表態，不會讓瓦倫休納斯脫離現有的NBA合約。薪資專家馬克斯（Bobby Marks）指出，除非球隊與球員雙方達成買斷，否則「大V」無法另尋職業機會。

▲金塊補進資深長人瓦倫休納斯，但這筆交易尚未正式生效。（圖／達志影像／美聯社）

瓦倫休納斯上季效力國王與巫師，繳出場均10.4分、7.7籃板的表現。根據合約內容，他2025-26賽季的薪資為1030萬美元，2026-27賽季則還有一筆1000萬美元的非保障年。

金塊新任管理層坦澤（Ben Tenzer）與華勒斯（Jon Wallace）今夏積極重塑陣容，除交易來瓦倫休納斯，亦將小波特（Michael Porter Jr.）與2032年無保護首輪籤送至籃網，換得3D側翼強森（Cameron Johnson）。

金塊也與舊將布朗（Bruce Brown）重聚，並簽下小哈德威（Tim Hardaway Jr.），為核心約基奇補強戰力。根據《The Stein Line》報導，球團對瓦倫休納斯「如期報到」感到樂觀。