快訊／新北國王突Thank you雙冠主帥萊恩　效力3季曼尼高也離隊

▲新北國王宣布總教練萊恩離隊。（圖／新北國王提供）

記者游郁香／綜合報導

新北國王上周日才奪下TPBL元年總冠軍，球團今（5）日無預警宣布，總教練萊恩（Ryan Marchand）與助理教練馬克（Mark Coppola）將離隊，結束4年合作關係。另外，為國王效力3季的人氣洋將曼尼高也因個人生涯規劃選擇離隊。

作為新北國王自創隊以來的首任指揮官，萊恩深耕球隊體系與文化，帶領國王4年3度闖進總冠軍賽，並於2023-24與2024-25賽季拿下兩座總冠軍，為球隊寫下輝煌篇章。

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自2021年接掌兵符以來，萊恩展現穩健的戰術調度與對球員潛力的判斷，成功打造攻守兼備的陣容，並凝聚球隊士氣與文化。他帶領新北國王於2022-23賽季奪下隊史首冠，獲選年度最佳教練；2024-25賽季再度榮膺此殊榮，並率隊完成2度封王，與核心班底建立深厚信任與默契。

▲新北國王宣布助理教練馬克離隊。（圖／新北國王提供）

在他的帶領下，新北國王不僅穩居例行賽前段班，更逐年強化本土球員實力與團隊深度，推動多位球員成長為聯盟代表性戰將。萊恩重視細節、堅守紀律，亦樂於與球員溝通，獲得隊內外一致肯定。

對於萊恩及馬克即將展開的新旅程，新北國王表達由衷祝福，並感謝兩位4年來在戰術、領導與文化傳承上的貢獻，為球隊奠定長遠發展的基礎，也期待未來在不同的舞台上再次相見。球團近期也將宣布下一任總教練人選，持續朝向長期穩健的發展目標邁進。

▲新北國王宣布人氣洋將曼尼高離隊。（圖／新北國王提供）

替新北國王效力3季的曼尼高，也因考量個人生涯規劃選擇離隊。他在場上展現穩定火力，更以親切與幽默談吐深受球迷喜愛。球團表示尊重他與家人共同做出的決定，感謝他3季以來的精彩表現與投入，也祝福他未來繼續在球場上閃耀發光。



曼尼高在國王的首季即展現驚人實力，場均繳出18.3分、9.4籃板、6助攻，外加3.5次抄截，攻防俱佳，火力全面。他不僅榮膺2022-23賽季抄截王，也入選年度第二隊，防守表現深受聯盟與球迷肯定。此後連兩季蟬聯抄截王，2024-25賽季再度入選年度第二隊，並在季後賽多場關鍵戰役中挺身而出，與球隊共同奪下第二座冠軍。