詹皇現身騎士訓練館引遐想　火速回應：你們太無聊了

And every summer since it was built. I live here still and train every summer. Got damn yall bored man! Go get a plate of food somewhere and enjoy the 4th of July! — LeBron James (@KingJames) July 4, 2025

記者游郁香／綜合報導

湖人天王詹姆斯（LeBron James）近日現身騎士訓練場館，在社群媒體上引爆熱議，外界聯想這是否與他的未來動向有關。不過詹皇本人今（5）日火速在X（原Twitter）發文澄清，「你們是真的太無聊了。」並強調自己「每年夏天都會回這裡訓練」，駁斥轉隊傳聞。

▲詹姆斯現身克里夫蘭騎士訓練館引熱議，他親自發文回應「你們太無聊了」。（圖／達志影像／美聯社）

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克里夫蘭是詹姆斯生涯的起點，他曾2度為騎士效力，並在2016年率隊奪下隊史首冠，在球迷心中，他與克城有著割捨不掉的連結；加上他歷來行事往往帶有「目的性」，最近又被爆料可能離開洛城，他出現在騎士的訓練場館難免引發聯想。

事實上，詹姆斯已選擇執行2025-26賽季的球員選項續留湖人，不過他並未簽訂新合約，經紀人保羅（Rich Paul）公開表示，仍會評估整體情勢、以爭冠為前提做決策。

▲詹皇生涯2度效力騎士，率隊奪下隊史首冠。（圖／達志影像／美聯社）

目前並無跡象顯示詹姆斯有意離隊，且湖人近來也積極補強，包含引進狀元中鋒艾頓（Deandre Ayton），補上戴維斯（Anthony Davis）離隊後的內線戰力空缺。

《NBC體育》資深記者赫林（Kurt Helin）則披露，騎士對交易迎回詹姆斯並不感興趣。

詹姆斯上季繳出場均24.4分、7.8籃板、8.2助攻，投籃命中率51.3%、三分37.6%，仍維持極高水準。儘管湖人今年在季後賽首輪止步，但在陣容重整後，下季有望捲土重來。