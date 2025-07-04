運動雲

>

大谷翔平無安打仍貢獻2得分　道奇6：2橫掃白襪奪4連勝

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊球星大谷翔平今天對白襪之戰雖然2打數無安打，但選到兩次四壞球，並兩度跑回得分，成功串聯攻勢，助道奇6：2橫掃白襪，拉出近期4連勝。

白襪推出希瓦利（Aaron Civale）先發，大谷首局首打席選到保送，接著靠三棒佛里曼（Freddie Freeman）擊出的二壘安打，從一壘一路奔回本壘，為球隊先馳得點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第2打席，3局下半，大谷同樣選到四壞球上壘。隨後貝茲（Mookie Betts）擊出游擊滾地球，對手處理不及，大谷趁機推進至二壘，形成無人出局、一二壘有人的好機會，接著佛里曼擊出連續第二支適時二壘打，大谷再次回本壘得分。

六棒康佛托（Michael Conforto）補上一發2分砲，拉開比數至5比0。 大谷4局下第3打席在2好2壞時遭到低角度指叉球三振；7局面對左投吉爾伯特（Tyler Gilbert），則擊出二壘滾地球出局。

此役大谷翔平2打數無安打、2次保送、2得分、1三振，賽後打擊率為.284，累計30轟、86得分，OPS高達1.012。 他在大聯盟得分榜遙遙領先，領先美聯第一的賈吉（Aaron Judge）8分、國聯第二的克魯茲（Elly De La Cruz）多達19分，穩居全MLB得分王。

道奇先發投手梅伊（Dustin May）表現亮眼，前5局演出完全比賽，最終投出個人生涯最長的7局僅失2分，飆出9次三振，僅1次四壞保送，奪下本季第5勝（5敗）。

關鍵字： 大谷翔平道奇隊白襪MLB得分

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

奧提茲涉賭遭MLB帶薪停賽！首球異常下注曝光

奧提茲涉賭遭MLB帶薪停賽！首球異常下注曝光

新科狀元弗拉格與獨行俠簽4年18億合約　「還有49份等著我」

新科狀元弗拉格與獨行俠簽4年18億合約　「還有49份等著我」

與湖人連簽3張合約！海耶斯獲交易否決權　全NBA僅3人擁有

與湖人連簽3張合約！海耶斯獲交易否決權　全NBA僅3人擁有

洪一中回顧悍將顧問生活舒服「休400天有薪假」　只在連勝時瞄PTT

洪一中回顧悍將顧問生活舒服「休400天有薪假」　只在連勝時瞄PTT

大谷翔平衝刺驚人！美記者揭數據遠超聯盟平均

大谷翔平衝刺驚人！美記者揭數據遠超聯盟平均

大谷翔平精準盜壘跑回再見分　羅伯斯：是計算過的賭注

大谷翔平精準盜壘跑回再見分　羅伯斯：是計算過的賭注

39歲冠軍中鋒考慮加盟湖人或勇士　紫金大軍先續約海耶斯

39歲冠軍中鋒考慮加盟湖人或勇士　紫金大軍先續約海耶斯

前勇士新秀坦言「和柯瑞打球很難」　外界聯想起庫明加處境

前勇士新秀坦言「和柯瑞打球很難」　外界聯想起庫明加處境

備戰生日登板！大谷翔平「航海王之夜」牛棚練投

備戰生日登板！大谷翔平「航海王之夜」牛棚練投

53歲還在領薪？與大谷翔平「同薪」的詭異合約引美媒驚呼太有趣

53歲還在領薪？與大谷翔平「同薪」的詭異合約引美媒驚呼太有趣

【台中豐原1家5口命案】夫妻收拾打烊最後身影曝！

熱門新聞

奧提茲涉賭遭MLB帶薪停賽！首球異常下注曝光

新科狀元弗拉格與獨行俠簽4年18億合約　「還有49份等著我」

與湖人連簽3張合約！海耶斯獲交易否決權　全NBA僅3人擁有

洪一中回顧悍將顧問生活舒服「休400天有薪假」　只在連勝時瞄PTT

大谷翔平衝刺驚人！美記者揭數據遠超聯盟平均

大谷翔平精準盜壘跑回再見分　羅伯斯：是計算過的賭注

讀者回應

﻿

熱門新聞

1守護者投手涉賭遭MLB帶薪停賽！

2新科狀元與獨行俠簽4年18億合約

3海耶斯獲交易否決權　全NBA僅3人擁有

4洪一中憶悍將顧問舒服：休400天有薪

5大谷衝刺驚人！美記者揭恐怖數據

最新新聞

1多特新星吉騰斯　正式加盟切爾西

2洋基慘遭藍鳥橫掃　美東龍頭換人當

3Costco獨家「桂格養氣人蔘 羅漢果新品」曝光！

4河村勇輝NBA夢延續　為公牛打夏聯

5湖人有意網羅威金斯　熱火驚人報價曝

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

韓籍電玩系女神文慧真加入統一獅　自曝欣賞陳傑憲、愛吃大腸麵線

李珠珢跳舞俐落甩髮帥翻　觀眾席坐滿全是鏡頭XDD

李珠珢應援落淚情緒潰堤　維心阿崔暖心安慰陪身旁

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

中空背心加短裙融合棒球元素 統一獅Uni-Girls加新血更活潑

【台中豐原1家5口命案】夫妻收拾打烊最後身影曝！

當你打給頑童演唱會的客服　結果是瘦子接電話

【1家5口悲劇】連2天被追債輕生！ 空軍女婿痛見妻最後一面

【機長太帥】暴雨中「單輪著陸」神操作，機場眾人歡呼

【悲催瞬間】台中1家5口同亡！招魂一度進不了門
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366