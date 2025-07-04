大谷翔平無安打仍貢獻2得分　道奇6：2橫掃白襪奪4連勝

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊球星大谷翔平今天對白襪之戰雖然2打數無安打，但選到兩次四壞球，並兩度跑回得分，成功串聯攻勢，助道奇6：2橫掃白襪，拉出近期4連勝。

白襪推出希瓦利（Aaron Civale）先發，大谷首局首打席選到保送，接著靠三棒佛里曼（Freddie Freeman）擊出的二壘安打，從一壘一路奔回本壘，為球隊先馳得點。

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第2打席，3局下半，大谷同樣選到四壞球上壘。隨後貝茲（Mookie Betts）擊出游擊滾地球，對手處理不及，大谷趁機推進至二壘，形成無人出局、一二壘有人的好機會，接著佛里曼擊出連續第二支適時二壘打，大谷再次回本壘得分。

六棒康佛托（Michael Conforto）補上一發2分砲，拉開比數至5比0。 大谷4局下第3打席在2好2壞時遭到低角度指叉球三振；7局面對左投吉爾伯特（Tyler Gilbert），則擊出二壘滾地球出局。

此役大谷翔平2打數無安打、2次保送、2得分、1三振，賽後打擊率為.284，累計30轟、86得分，OPS高達1.012。 他在大聯盟得分榜遙遙領先，領先美聯第一的賈吉（Aaron Judge）8分、國聯第二的克魯茲（Elly De La Cruz）多達19分，穩居全MLB得分王。

道奇先發投手梅伊（Dustin May）表現亮眼，前5局演出完全比賽，最終投出個人生涯最長的7局僅失2分，飆出9次三振，僅1次四壞保送，奪下本季第5勝（5敗）。