運動雲

>

桑梅茲締造歷史　土耳其首位晉級大滿貫第3輪球員

▲桑梅茲（Zeynep Sonmez）晉級溫網第3輪，締造土耳其網壇歷史。（圖／達志影像／美聯社）

▲桑梅茲（Zeynep Sonmez）晉級溫網第3輪，締造土耳其網壇歷史。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

土耳其好手桑梅茲（Zeynep Sonmez）在2025溫網女單次輪擊敗中國名將王欣瑜，以7比5、7比5強勢晉級第3輪，成為公開年代以來第一位晉級大滿貫第3輪的土耳其選手，締造歷史。

過去土耳其只有2位選手曾在公開年代的大滿貫正賽中獲勝，女子方面，前世界排名第60的布優卡凱（Cagla Buyukakcay）曾在2016至2017年間3度晉級大滿貫第2輪，但從未於溫布頓突破；男子方面前世界第77的伊蘭（Marsel Ilhan）曾7度闖進大滿貫第2輪，包括2次在溫布頓，但始終未能更進一步。

桑梅茲賽後坦言，自己一開始並不知道正處於歷史的關鍵時刻，「我根本不知道，我從來沒夢想過打進溫布頓第3輪，我的夢想是贏下這裡。」

年僅23歲、世界排名第88的她，在第一盤1比4落後的情況下逆轉戰局，並在第17號球場頂住0比40的壓力保發，最終收下勝利；賽後桑梅茲花了幾分鐘與現場支持她的球迷自拍，場面溫馨。

不少球迷特地從伊斯坦堡前來觀戰，球迷Hudai在賽後接受WTA採訪時表示，他是首次來到溫布頓，與朋友們為了搶到位置還奔跑到座位有限的17號球場，「我們真的很興奮，這就像是我們自己的第二輪比賽一樣，雖然比賽起伏很大，但我們盡力讓她感受到我們的支持。」

另一位觀眾Tugba全場揮舞著土耳其國旗，她說，「能支持桑梅茲是一種榮幸，她對我們來說是個非常激勵人心的女性，我從20幾歲開始看溫布頓，這是我第一次親臨現場。」

桑梅茲最後也對球迷回應表示感謝：「我要感謝大家在第一輪和第二輪的支持，我真的感受到很多土耳其人的存在，這讓我非常開心。」

土耳其體育媒體也對她的表現讚譽有加，記者杜文（Alpasen Duven） 指出，桑梅茲在國內的關注度正快速上升，她去年11月在墨西哥梅里達奪下生涯首座WTA冠軍，挺進世界前100，成為繼優卡凱之後第2位達成此壯舉的土耳其女將。

「她目前還稱不上與足球明星或奧運選手齊名，」杜文表示，「但這次溫布頓的表現讓她在大眾心中迅速竄紅，被視為土耳其體壇的一股清流，沒有爭議，憑努力登上世界舞台，媒體與民眾普遍認為她勤奮、專注、有決心，是在土耳其缺乏傳統競爭力的網壇中異軍突起的代表。」

關鍵字： WTA網球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

奧提茲涉賭遭MLB帶薪停賽！首球異常下注曝光

奧提茲涉賭遭MLB帶薪停賽！首球異常下注曝光

新科狀元弗拉格與獨行俠簽4年18億合約　「還有49份等著我」

新科狀元弗拉格與獨行俠簽4年18億合約　「還有49份等著我」

與湖人連簽3張合約！海耶斯獲交易否決權　全NBA僅3人擁有

與湖人連簽3張合約！海耶斯獲交易否決權　全NBA僅3人擁有

洪一中回顧悍將顧問生活舒服「休400天有薪假」　只在連勝時瞄PTT

洪一中回顧悍將顧問生活舒服「休400天有薪假」　只在連勝時瞄PTT

大谷翔平衝刺驚人！美記者揭數據遠超聯盟平均

大谷翔平衝刺驚人！美記者揭數據遠超聯盟平均

大谷翔平精準盜壘跑回再見分　羅伯斯：是計算過的賭注

大谷翔平精準盜壘跑回再見分　羅伯斯：是計算過的賭注

39歲冠軍中鋒考慮加盟湖人或勇士　紫金大軍先續約海耶斯

39歲冠軍中鋒考慮加盟湖人或勇士　紫金大軍先續約海耶斯

前勇士新秀坦言「和柯瑞打球很難」　外界聯想起庫明加處境

前勇士新秀坦言「和柯瑞打球很難」　外界聯想起庫明加處境

備戰生日登板！大谷翔平「航海王之夜」牛棚練投

備戰生日登板！大谷翔平「航海王之夜」牛棚練投

53歲還在領薪？與大谷翔平「同薪」的詭異合約引美媒驚呼太有趣

53歲還在領薪？與大谷翔平「同薪」的詭異合約引美媒驚呼太有趣

【最美的風景】騎士見抗癌玉蘭花伯秒掏錢買花！兩人互動溫暖全場

熱門新聞

奧提茲涉賭遭MLB帶薪停賽！首球異常下注曝光

新科狀元弗拉格與獨行俠簽4年18億合約　「還有49份等著我」

與湖人連簽3張合約！海耶斯獲交易否決權　全NBA僅3人擁有

洪一中回顧悍將顧問生活舒服「休400天有薪假」　只在連勝時瞄PTT

大谷翔平衝刺驚人！美記者揭數據遠超聯盟平均

大谷翔平精準盜壘跑回再見分　羅伯斯：是計算過的賭注

讀者回應

﻿

熱門新聞

1守護者投手涉賭遭MLB帶薪停賽！

2新科狀元與獨行俠簽4年18億合約

3海耶斯獲交易否決權　全NBA僅3人擁有

4洪一中憶悍將顧問舒服：休400天有薪

5大谷衝刺驚人！美記者揭恐怖數據

最新新聞

1多特新星吉騰斯　正式加盟切爾西

2洋基慘遭藍鳥橫掃　美東龍頭換人當

3Costco獨家「桂格養氣人蔘 羅漢果新品」曝光！

4河村勇輝NBA夢延續　為公牛打夏聯

5湖人有意網羅威金斯　熱火驚人報價曝

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

韓籍電玩系女神文慧真加入統一獅　自曝欣賞陳傑憲、愛吃大腸麵線

李珠珢跳舞俐落甩髮帥翻　觀眾席坐滿全是鏡頭XDD

李珠珢應援落淚情緒潰堤　維心阿崔暖心安慰陪身旁

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

中空背心加短裙融合棒球元素 統一獅Uni-Girls加新血更活潑

【台中豐原1家5口命案】夫妻收拾打烊最後身影曝！

當你打給頑童演唱會的客服　結果是瘦子接電話

【1家5口悲劇】連2天被追債輕生！ 空軍女婿痛見妻最後一面

【機長太帥】暴雨中「單輪著陸」神操作，機場眾人歡呼

【悲催瞬間】台中1家5口同亡！招魂一度進不了門
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366