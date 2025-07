桑梅茲締造歷史　土耳其首位晉級大滿貫第3輪球員

▲桑梅茲(Zeynep Sonmez)晉級溫網第3輪,締造土耳其網壇歷史。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

土耳其好手桑梅茲(Zeynep Sonmez)在2025溫網女單次輪擊敗中國名將王欣瑜,以7比5、7比5強勢晉級第3輪,成為公開年代以來第一位晉級大滿貫第3輪的土耳其選手,締造歷史。

Historic moment for Turkish tennis ????????



World No.88 Zeynep Sonmez is the first player from Turkey to reach the third round in singles at a Grand Slam in the Open Era! #Wimbledon pic.twitter.com/XXW3r2PoPX [廣告]請繼續往下閱讀... July 3, 2025

過去土耳其只有2位選手曾在公開年代的大滿貫正賽中獲勝,女子方面,前世界排名第60的布優卡凱(Cagla Buyukakcay)曾在2016至2017年間3度晉級大滿貫第2輪,但從未於溫布頓突破;男子方面前世界第77的伊蘭(Marsel Ilhan)曾7度闖進大滿貫第2輪,包括2次在溫布頓,但始終未能更進一步。

桑梅茲賽後坦言,自己一開始並不知道正處於歷史的關鍵時刻,「我根本不知道,我從來沒夢想過打進溫布頓第3輪,我的夢想是贏下這裡。」

Writing history @ZeynepSonmez__ becomes the first female Turkish player to reach the third round of a Grand Slam!#Wimbledon pic.twitter.com/3tzHiu5Gv8 — wta (@WTA) July 3, 2025

年僅23歲、世界排名第88的她,在第一盤1比4落後的情況下逆轉戰局,並在第17號球場頂住0比40的壓力保發,最終收下勝利;賽後桑梅茲花了幾分鐘與現場支持她的球迷自拍,場面溫馨。

不少球迷特地從伊斯坦堡前來觀戰,球迷Hudai在賽後接受WTA採訪時表示,他是首次來到溫布頓,與朋友們為了搶到位置還奔跑到座位有限的17號球場,「我們真的很興奮,這就像是我們自己的第二輪比賽一樣,雖然比賽起伏很大,但我們盡力讓她感受到我們的支持。」

Zeynep Sonmez’ reaction after beating Xinyu Wang at Wimbledon.



She falls to her knees.



The crowd goes wild.



She had never won a Grand Slam match before this week.



Today, she’s in the 3rd round & looks like she just won the tournament.



Unfiltered joy... ???????? pic.twitter.com/zvUD16sT4K — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 3, 2025

另一位觀眾Tugba全場揮舞著土耳其國旗,她說,「能支持桑梅茲是一種榮幸,她對我們來說是個非常激勵人心的女性,我從20幾歲開始看溫布頓,這是我第一次親臨現場。」

桑梅茲最後也對球迷回應表示感謝:「我要感謝大家在第一輪和第二輪的支持,我真的感受到很多土耳其人的存在,這讓我非常開心。」

土耳其體育媒體也對她的表現讚譽有加,記者杜文(Alpasen Duven) 指出,桑梅茲在國內的關注度正快速上升,她去年11月在墨西哥梅里達奪下生涯首座WTA冠軍,挺進世界前100,成為繼優卡凱之後第2位達成此壯舉的土耳其女將。

「她目前還稱不上與足球明星或奧運選手齊名,」杜文表示,「但這次溫布頓的表現讓她在大眾心中迅速竄紅,被視為土耳其體壇的一股清流,沒有爭議,憑努力登上世界舞台,媒體與民眾普遍認為她勤奮、專注、有決心,是在土耳其缺乏傳統競爭力的網壇中異軍突起的代表。」