球王辛納壓倒性晉級溫網第3輪　維持完美開局續拚首冠

▲世界球王辛納(Jannik Sinner)晉級溫網第3輪。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

義大利世界球王辛納(Jannik Sinner)於本屆溫布頓網球錦標賽展現強勁氣勢,在台灣時間4日的比賽中,辛納全場僅丟5局,以直落3橫掃澳洲選手武基奇(Aleksandar Vukic),順利挺進男單第3輪,延續他在全英草地俱樂部的完美開局。

身為當今球王,辛納面對武基奇幾乎毫無懸念,最終以6比1、6比1、6比3拿下比賽,全場僅用時1小時40分鐘;比賽中辛納挽救4個破發點,展現穩定心態與強大防守力,即使在第3盤5比3領先時錯失5個賽末點,他仍靠一記高難度的正拍穿越球化解危機,隨後連發2記ACE結束戰局,收下勝利。

Sinner d. Vukic 6-1 6-1 6-3



Another day, another dominant straight sets Jannik Sinner performance in a Slam.



His scores in his first two matches this week.



6-0 6-3 6-4 6-1 6-1 6-3.



21 wins, 3 losses in 2025.



5th consecutive Wimbledon R3



Mighty Fox at it again.



???????? pic.twitter.com/EZu3ygo8p8