球王辛納壓倒性晉級溫網第3輪　維持完美開局續拚首冠

▲世界球王辛納（Jannik Sinner）晉級溫網第3輪。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

義大利世界球王辛納（Jannik Sinner）於本屆溫布頓網球錦標賽展現強勁氣勢，在台灣時間4日的比賽中，辛納全場僅丟5局，以直落3橫掃澳洲選手武基奇（Aleksandar Vukic），順利挺進男單第3輪，延續他在全英草地俱樂部的完美開局。

身為當今球王，辛納面對武基奇幾乎毫無懸念，最終以6比1、6比1、6比3拿下比賽，全場僅用時1小時40分鐘；比賽中辛納挽救4個破發點，展現穩定心態與強大防守力，即使在第3盤5比3領先時錯失5個賽末點，他仍靠一記高難度的正拍穿越球化解危機，隨後連發2記ACE結束戰局，收下勝利。

Sinner d. Vukic 6-1 6-1 6-3



Another day, another dominant straight sets Jannik Sinner performance in a Slam.



His scores in his first two matches this week.



6-0 6-3 6-4 6-1 6-1 6-3.



21 wins, 3 losses in 2025.



5th consecutive Wimbledon R3



Mighty Fox at it again.



???????? pic.twitter.com/EZu3ygo8p8 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 3, 2025

談到關鍵的最後一局，辛納賽後笑著說，「我很享受，因為我贏下了比賽，比賽可能隨時逆轉，如果他在那一局破了我，可能會變得很難打，所以我很高興能夠結束戰鬥，在中央球場比賽總是特別有意義。」

這場勝利讓辛納成為今年男單賽事中唯一一位尚未丟失一盤的選手，也讓他連續第4年闖進溫網第3輪。辛納的目標是爭取生涯第4座大滿貫冠軍，以及生涯溫網首座金盃。

The World No.1 does it in straight sets



Jannik Sinner defeats Aleksandar Vukic 6-1, 6-1, 6-3 on Centre Court to move into the third round #Wimbledon pic.twitter.com/cQWbONDZT3 — Wimbledon (@Wimbledon) July 3, 2025

下一輪辛納將迎戰西班牙好手馬丁內斯（Pedro Martinez）。「每個對手都不好對付，大滿貫的第三輪特別有挑戰性，」辛納最後指出，「這次賽會爆冷不斷，所以我們得持續保持專注，提升自己的表現，我覺得今天的水準不錯，但還有一些地方可以做得更好。」