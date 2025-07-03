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謝淑薇溫網雙線出擊拚冠　天王周杰倫化身「陪練」體力超驚人

▲▼天王周杰倫化身台灣一姐謝淑薇的「陪練」。（圖／翻攝自IG／jaychou）

▲天王周杰倫化身台灣一姐謝淑薇的「陪練」。（圖／翻攝自IG／jaychou）

記者游郁香／綜合報導

台灣網壇一姐謝淑薇本周將在溫布頓網球賽「雙線」出擊，出戰女雙與混雙賽事，力拚個人第10座大滿貫冠軍，值得一提的是，剛結束香港站演唱會的天王周杰倫也飛到倫敦觀賽，還化身謝淑薇的「陪練員」引起熱議。周董被台灣一姐的哥哥謝政瀛大讚體力驚人，「未來20年都不用擔心看不到他的演唱會。」

謝淑薇在草地大滿貫拿過4座女雙冠軍與1座混雙金盃，她今年女雙搭檔拉脫維亞好手「O妹」奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko），混雙則再次與波蘭老戰友傑林斯基（Jan Zielinski）合作。

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▲▼謝淑薇與搭檔拉脫維亞好手奧斯塔朋科。（圖／路透）

▲謝淑薇與搭檔拉脫維亞好手奧絲塔朋科。（圖／路透）

值得一提的是，天王周杰倫此次也飛到倫敦觀賽，更化身謝淑薇的「陪練員」，在草地上陪台灣一姐揮拍練習，看起來有模有樣，周董笑說，「今天把自己當選手。」

謝淑薇的哥哥謝政瀛在社群媒體上大讚周杰倫的體力非常驚人，「跟淑薇練了1小時的雙打，再來到室內打了7盤搶10，1盤4局。」周董完全沒受到時差問題影響，拎拍就上場，腳上穿的也不是網球鞋，讓謝政瀛很佩服，「我相信，未來20年都不用擔心看不到他的演唱會。」

關鍵字： 網球溫布頓錦標賽謝淑薇周杰倫

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