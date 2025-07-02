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53歲還在領薪？與大谷翔平「同薪」的詭異合約引美媒驚呼太有趣

▲▼道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

每年7月1日（美國時間），在美國職棒大聯盟（MLB）被稱為「波尼亞日（Bobby Bonilla Day）」，象徵著史上最經典也最荒謬的體育合約之一。為了呼應這個特殊的日子，美國數據公司「Codify Baseball」特別比較了道奇隊球星大谷翔平與前紅襪強打拉米瑞茲（Manny Ramirez）的延遲支付薪資合約，意外發現——兩人今年實際領薪竟然「完全相同」。

「波尼亞日」的由來，源自大聯盟前球星波尼亞（Bobby Bonilla）與紐約大都會隊的合約爭議。1999年球季結束前，大都會決定提前釋出波尼亞，仍需支付剩餘薪資590萬美元（約1.71億新台幣）。為了降低短期財務壓力，球團與他達成分期協議，從2011年起至2035年止，每年固定支付，連同利息，總支付金額膨脹至2980萬美元（約8.65億新台幣）。

美媒指出，延遲支付薪資制度在近代MLB屢見不鮮。傳奇重砲拉米瑞茲（Manny Ramirez）2000年與紅襪簽下8年1億6000萬美元（約46.4億新台幣）合約。2008年中途被交易至道奇後，紅襪仍需支付剩餘薪資3200萬美元（約9.29億新台幣），雙方改以16年分期付款方式延續至2026年。

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因此，拉米瑞茲目前每年仍可從紅襪領到200萬美元（約5800萬新台幣）。

令人意外的是，大谷翔平2023年與洛杉磯道奇簽下震撼的10年7億美元（超級合約，其中約97%為延後支付，實際上今年實領金額亦為200萬美元，恰巧與拉米瑞茲一致。

這巧合立刻在社群平台上引發討論，網友留言紛紛表示：「太有趣了！」「我們道奇球員真的很節儉」、「該給GM加薪了」、「這仍然是資金運用的最佳範例」

關鍵字： MLB波尼亞日大谷翔平延遲支付球星合約

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