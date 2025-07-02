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周宗志翻秩序冊找回他　林鴻祥從工地重拾棒球夢獲味全指名

▲林鴻祥。（圖／記者楊舒帆攝）

▲林鴻祥。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

中職選秀於6月30日圓滿落幕，味全龍隊在第八輪選進新北凱撒的右投林鴻祥。這位曾離開球場、轉戰工地維生的潛力投手，在新北凱撒教練團協助下重拾球感，成功翻轉人生。總教練周宗志感動表示：「看到他的名字出現在電視上，真的很開心。」

林鴻祥國中時期是備受矚目的投手新星，高一時球速表現亮眼。後來卻因故離開球場長達兩年，期間在工地、飯店和外送平台工作維生。他日前受訪坦言，「還是打球比較好。」直到周宗志教練翻閱舊秩序冊，想起來當高中時期的身手，透過同部落球員聯繫上他，才開啟他重返球場的契機。

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起初林鴻祥以無薪測試球員身份加入，靠國小教練支援生活。剛入隊時球速僅約132公里，但他靠著苦練重拾身手。2024年春季聯賽的一場比賽中，登板後最快飆出147公里，第二球更亮紅字突破150公里，找回高中時期的巔峰狀態。

當林鴻祥受到味全龍第八輪青睞，名字被放上選秀會上的大螢幕，周宗志表示，「看到他的名字出現在電視上，滿開心的，甚至比韋宏亮狀元還更有感。不過被選上只是一張入場券，希望他不要滿足，這只是現階段的肯定，接下來還要繼續努力。」

周宗志傳訊息恭喜他之餘，也不忘附上叮嚀，「私生活要更加謹慎，職棒不再是學生時代。以味全養成系統，對他一定是百分百有幫助，只要他更認真更努力，一定有機會。」

關鍵字： 中職新秀林鴻祥潛力投手故事

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