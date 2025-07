「美國千金」慘遭橫掃！　科恰雷托溫網首輪上演驚天大爆冷

▲義大利選手科恰雷托(Elisabetta Cocciaretto)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

義大利女將科恰雷托(Elisabetta Cocciaretto)在溫網女單首輪火力全開,僅耗時58分鐘就以6比2、6比3直落二擊敗3號種子、「美國千金」皮古拉(Jessica Pegula),成為本屆賽事開幕以來最大冷門;這場比賽不僅是科恰雷托生涯第2場擊敗Top10選手的勝利,也締造了自2022溫網以來,最快速淘汰Top5種子的紀錄。

這位24歲的義大利選手去年因罹患肺炎不得不退出溫網,如今強勢回歸,完美復仇2023年在同一輪遭皮古拉以6比4、6比0橫掃的失利。談到這次勝利,科恰雷托在場邊受訪時難掩興奮的說「我對今年能參加溫網感到非常興奮,早就等不及開打,為此訓練非常努力。」

科恰雷托此役展現全面主導力,全場僅讓皮古拉在她的發球局中拿下8分,且未曾面臨破發危機,反倒3度突破對手發球局;全場科恰雷托轟出17記致勝球,遠勝對手的5記。

