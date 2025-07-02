「美國千金」慘遭橫掃！　科恰雷托溫網首輪上演驚天大爆冷

▲義大利選手科恰雷托（Elisabetta Cocciaretto）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

義大利女將科恰雷托（Elisabetta Cocciaretto）在溫網女單首輪火力全開，僅耗時58分鐘就以6比2、6比3直落二擊敗3號種子、「美國千金」皮古拉（Jessica Pegula），成為本屆賽事開幕以來最大冷門；這場比賽不僅是科恰雷托生涯第2場擊敗Top10選手的勝利，也締造了自2022溫網以來，最快速淘汰Top5種子的紀錄。

這位24歲的義大利選手去年因罹患肺炎不得不退出溫網，如今強勢回歸，完美復仇2023年在同一輪遭皮古拉以6比4、6比0橫掃的失利。談到這次勝利，科恰雷托在場邊受訪時難掩興奮的說「我對今年能參加溫網感到非常興奮，早就等不及開打，為此訓練非常努力。」

科恰雷托此役展現全面主導力，全場僅讓皮古拉在她的發球局中拿下8分，且未曾面臨破發危機，反倒3度突破對手發球局；全場科恰雷托轟出17記致勝球，遠勝對手的5記。

Elisabetta Cocciaretto, take a bow



The Italian beats No.3 seed Jessica Pegula 6-2, 6-3 to storm into the second round of #Wimbledon pic.twitter.com/oGWnAVK4BJ — Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2025

這樣的比賽內容也讓皮古拉不得不心服口服，皮古拉賽後坦言：「她打得非常不可思議，我不覺得自己表現得特別糟，但她不斷命中、發球強勢、二發依然具攻擊性，她今天的表現我跟不上，致上敬意。」

儘管去年在草地賽季曾展現良好狀態，科恰雷托卻因一次誤診陷入長期病痛，她賽後也回憶道，「我是在伯明罕比賽，8強戰擊敗施奈德那天晚上我病得很嚴重，發高燒、整晚冒汗，我還想撐著參加下一站，但連走路都不行，甚至起不了床，後來確診是黴漿菌肺炎，一直到奧運期間我都還在康復期。」

Cose che ci hanno resi felici questa mattina:



Il tennis di Elisabetta Cocciaretto

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科恰雷托最後表示，草地是自己最喜歡的比賽場地，而去年的缺席讓她更加珍惜今年的機會；「從小我打的是紅土，打法也偏向防守，但在教練法斯托（Fausto Scolari）調整下，我開始更靠近底線打得更有侵略性，草地讓我感覺自在，我不知道為什麼，可能一生也只打過4、5場草地比賽，但我就是喜歡。」