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沙國球隊世俱盃16強爆冷退曼城　萊昂納多112分鐘絕殺寫歷史

▲萊昂納多（Marcos Leonardo）梅開二度，領軍阿爾希拉爾淘汰曼城。（圖／達志影像／美聯社）

▲萊昂納多（Marcos Leonardo）梅開二度，領軍阿爾希拉爾淘汰曼城。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

在一場猶如雲霄飛車般跌宕起伏的世俱盃16強賽事中，亞洲沙國勁旅阿爾希拉爾（Al-Hilal）以4比3爆冷擊敗英超豪門曼城（Manchester City）挺進8強；此戰不僅是沙烏地阿拉伯足球的重要里程碑，也讓來自沙超的球星與教練回應外界對聯賽實力的質疑。

開賽第9分鐘，曼城席爾瓦（Bernardo Silva）在「手球爭議」下率先進球助隊1比0先馳得點。下半場第46分鐘阿爾希拉爾展開反擊，萊昂納多（Marcos Leonardo）進球扳平比分，隨後馬爾科姆（Malcom）突破防線再下一城，阿爾希拉爾2比1反超。

瓜迪奧拉（Pep Guardiola）執教的曼城並未氣餒，僅3分鐘第55分鐘就由挪威王牌哈蘭德（Erling Haaland）大腳一踢2比2追平，雙方3比3戰至90分鐘結束進入延長賽；阿爾希拉爾第94分鐘庫利巴利（Kalidou Koulibaly）進球再度取得領先，但曼城福登（Phil Foden）在延長賽上半場補時階段為隊建功，曼城3比3再度扳平。

最終第112分鐘，阿爾希拉爾萊昂納多再次挺身而出攻入致勝一球，幫助球隊完成驚天逆轉，4比3擊敗曼城，締造隊史最重要的一場勝利之一。

賽後阿爾希拉爾球星薩維奇（Sergej Milinkovic-Savic）針對沙超長期遭受的批評作出回應：「現在他們還敢批評我們嗎？我們已經證明了這聯賽並不像他們說的那樣，我們對皇馬、薩爾斯堡、帕丘卡的比賽，再加上今晚的表現，都已經說明一切，我希望我們會持續證明給大家看。」

前國際米蘭主帥因扎吉（Simone Inzaghi）在加盟阿爾希拉爾僅數週後，便帶領球隊擊敗強敵曼城，他也盛讚球員的拚戰精神：「這場勝利的關鍵是球員，以及他們在場上展現出的鬥志，今晚，我們必須完成一件不可能的任務，因為我們知道曼城有多強，就像是沒氧氣地登上聖母峰，但我們做到了。」

「瓜迪奧拉是世界上最好的教練之一，但今晚我們表現得最好，也理應取得這個結果，」因扎吉說道。

落敗的曼城主帥瓜迪奧拉也不吝稱讚對手：「我們當然希望能繼續走下去，這4年才一次的賽事，我們的狀況其實不錯，但現在只能回家、休息，為新賽季做準備。」

瓜帥也指出球隊在比賽中不夠果斷：「我們必須把握機會，該進的球得進，他們上半場並沒有創造太多機會，但我們卻無法把握，我原本覺得我們能晉級。」

對於球員整體狀態，瓜帥最後則給予高度肯定，「這裡的訓練氛圍非常好，球員間的關係、隊長的領導、教練團的工作都很到位，這場比賽證明了世俱盃的競爭水準是世界級的。」

關鍵字： 足球世界俱樂部盃曼城阿爾希拉爾

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