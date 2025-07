沙國球隊世俱盃16強爆冷退曼城　萊昂納多112分鐘絕殺寫歷史

▲萊昂納多(Marcos Leonardo)梅開二度,領軍阿爾希拉爾淘汰曼城。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

在一場猶如雲霄飛車般跌宕起伏的世俱盃16強賽事中,亞洲沙國勁旅阿爾希拉爾(Al-Hilal)以4比3爆冷擊敗英超豪門曼城(Manchester City)挺進8強;此戰不僅是沙烏地阿拉伯足球的重要里程碑,也讓來自沙超的球星與教練回應外界對聯賽實力的質疑。

Marcos Leonardo levels it for Al-Hilal 42 seconds into second half (via @DAZNFootball ) pic.twitter.com/oIURTnQ9sE

開賽第9分鐘,曼城席爾瓦(Bernardo Silva)在「手球爭議」下率先進球助隊1比0先馳得點。下半場第46分鐘阿爾希拉爾展開反擊,萊昂納多(Marcos Leonardo)進球扳平比分,隨後馬爾科姆(Malcom)突破防線再下一城,阿爾希拉爾2比1反超。

Koulibaly with the header to give Al-Hilal the lead in extra time



(via @DAZNFootball)pic.twitter.com/WMscXYfDGL