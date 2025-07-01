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挑戰8萬人同樂！蕭煌奇、蔡健雅、i-dle MINNIE 接力嗨唱明星賽

▲▼ 挑戰8萬人同樂！蕭煌奇、蔡健雅、i-dle MINNIE 接力嗨唱明星賽 。（圖／中職提供）

▲ 挑戰8萬人同樂！蕭煌奇、蔡健雅、i-dle MINNIE 接力嗨唱明星賽 。（圖／中職提供）

記者王真魚／綜合報導

記者王真魚／綜合報導

2025台灣精品中華職棒明星賽兩日活動內容豐富精彩，賽後也將安排藝人嘉賓演唱，打造屬於全台球迷的夏日棒球音樂派對。今（1）日公布明星賽的賽後表演嘉賓名單，首日邀請兩位曾榮獲金曲獎肯定的實力派歌手登台演出，全方位音樂歌手蕭煌奇、創作天后蔡健雅領銜登場；次日，將由韓國超人氣女團i‑dle成員MINNIE率領專業舞團，帶來全新的視覺演出呈現驚豔全場，結合MINNIE獨特的風格與感染力，打造充滿魅力的明星賽音樂饗宴。

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首日賽後將由蕭煌奇打頭陣，以溫暖渾厚的嗓音和感人創作聞名，經典作品包括〈阿嬤的話〉、〈你是我的眼〉、〈末班車〉等，傳唱度極高、深植人心。

蕭煌奇於2018年破紀錄拿下第四座金曲獎「最佳台語男歌手」，音樂領域橫跨流行、台語與公益主題，並以創作與製作並進的身分，成為華語音樂圈極具代表性的全方位音樂人。

創作天后蔡健雅接力獻唱，出道至今發行多張膾炙人口的專輯，代表作品包含〈紅色高跟鞋〉、〈無底洞〉、〈陌生人〉等，擁有獨特嗓音與深刻詞曲風格，廣受歌迷喜愛。

蔡健雅曾四度榮獲金曲獎「最佳華語女歌手」，亦擔任多張專輯製作人，展現跨足演唱與製作的音樂實力，深受樂評與樂迷高度肯定。

第二天賽後表演歌手——由人氣女團i‑dle成員MINNIE率領專業舞團，為球迷獻上一場全新視覺呈現的精彩演出！這不僅是MINNIE首度踏進臺北大巨蛋，也標誌著明星賽首次邀請韓國女團歌手登台，以音樂為明星賽揭開跨界合作的新篇章。

社群粉絲超過800萬的人氣歌手MINNIE擅長駕馭多元音樂風格，過去以i‑dle身份在全球掀起旋風，這回她特別準備以全新魅力演出來點燃大巨蛋。MINNIE興奮表示：「這是我第一次參與中華職棒明星賽、第一次站在臺北大巨蛋，非常期待透過音樂感受大家的熱情！」。

▲▼ 挑戰8萬人同樂！蕭煌奇、蔡健雅、i-dle MINNIE 接力嗨唱明星賽 。（圖／中職提供）

▲ 挑戰8萬人同樂！蕭煌奇、蔡健雅、i-dle MINNIE 接力嗨唱明星賽 。（圖／中職提供）

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