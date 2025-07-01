光之力量降臨大巨蛋！超人力霸王奧米加領軍歷代戰士集結開戰

▲超人力霸王奧米加 。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／綜合報導

2025年統一7-ELEVEN獅與超人力霸王聯名主題日，將於7月25日（五）至7月27日（日）在臺北大巨蛋盛大舉辦。全台特攝迷與親子觀眾引頸期盼的《超人力霸王》，今年暑假強勢回歸！

本次活動不僅將最新一代超人力霸王「超人力霸王奧米加」帶上大巨蛋演出，讓粉絲一睹其光之力量，更集結歷代最受歡迎的超人力霸王，包括初代、傑洛、捷德、歐布、X、梅比斯、銀河等，一同捍衛主場賽事。

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活動期間不僅首次邀請八位經典超人力霸王齊聚，每日更安排特別反派角色登場，與超人力霸王們於賽前、賽後帶來精彩的特攝短劇秀。每日賽前，將於臺北大巨蛋一、三壘舞台區進行前導劇情演出；每日賽後更有長達20分鐘的燈光結合特攝劇場秀。

每場賽事將有四位超人力霸王現身守護統一獅主場，且每日登場角色皆不相同，歡迎球迷與粉絲朋友踴躍進場共襄盛舉。

備註：每日表演時間長度依劇情腳本可能有所不同，主辦單位保有演出內容修改及最終解釋權。

【預售票開賣資訊】

2025年度季票優先購票：7/2 09:00～11:30

2025獅卡 PLUS 優先購票：7/2 12:00～7/3 11:30

兆豐聯盟卡優先購票：7/3 12:00～7/4 11:30

全面開賣：7/4 12:00 起

售票平台：全台統一超商 ibon 機台或網路購票

【賽事與票價資訊】

7/25（五）18:35 象 vs. 獅 票價資訊https://pse.is/7thpat

7/26（六）16:00 象 vs. 獅 票價資訊https://pse.is/7thp9b

7/27（日）16:00 象 vs. 獅 票價資訊 https://pse.is/7thp8a

【超人力霸王角色簡介】

初代：來地球追捕太空怪獸貝姆拉，保護人類的同時，也展現對非敵對怪獸的友好。

傑洛：光之國新生代最年輕也最強的戰士，個性自由奔放但內心溫柔。

銀河：來自未來的銀河霸者，與主角禮堂光心靈共鳴後合體現身。

梅比斯：由超人力霸王之父派遣來地球的年輕戰士，性格真摯、重情重義。

X：宇宙巡邏員型角色，以數據型態寄宿於設備中，具自我意識並與人類互動。

歐布：其本體以光環潛藏，等待戰士獲得聖劍後現身，姿態神聖強大。

捷德：主角朝倉陸變身後的樣貌，可與其他超人力霸王膠囊融合，變換多種型態。

奧米加：最新登場角色，由大木田宙人變身而成，擁有紅色宇宙迴力鏢「奧米加飛鏢」，但身世仍成謎。

▲ 超人力霸王初代 。（圖／統一獅提供）