運動雲

>

光之力量降臨大巨蛋！超人力霸王奧米加領軍歷代戰士集結開戰

▲▼ 超人力霸王奧米加 。（圖／統一獅提供）

▲超人力霸王奧米加 。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／綜合報導

2025年統一7-ELEVEN獅與超人力霸王聯名主題日，將於7月25日（五）至7月27日（日）在臺北大巨蛋盛大舉辦。全台特攝迷與親子觀眾引頸期盼的《超人力霸王》，今年暑假強勢回歸！

本次活動不僅將最新一代超人力霸王「超人力霸王奧米加」帶上大巨蛋演出，讓粉絲一睹其光之力量，更集結歷代最受歡迎的超人力霸王，包括初代、傑洛、捷德、歐布、X、梅比斯、銀河等，一同捍衛主場賽事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

活動期間不僅首次邀請八位經典超人力霸王齊聚，每日更安排特別反派角色登場，與超人力霸王們於賽前、賽後帶來精彩的特攝短劇秀。每日賽前，將於臺北大巨蛋一、三壘舞台區進行前導劇情演出；每日賽後更有長達20分鐘的燈光結合特攝劇場秀。

每場賽事將有四位超人力霸王現身守護統一獅主場，且每日登場角色皆不相同，歡迎球迷與粉絲朋友踴躍進場共襄盛舉。

備註：每日表演時間長度依劇情腳本可能有所不同，主辦單位保有演出內容修改及最終解釋權。

【預售票開賣資訊】

2025年度季票優先購票：7/2 09:00～11:30

2025獅卡 PLUS 優先購票：7/2 12:00～7/3 11:30

兆豐聯盟卡優先購票：7/3 12:00～7/4 11:30

全面開賣：7/4 12:00 起

售票平台：全台統一超商 ibon 機台或網路購票

【賽事與票價資訊】
7/25（五）18:35 象 vs. 獅   票價資訊https://pse.is/7thpat

7/26（六）16:00 象 vs. 獅   票價資訊https://pse.is/7thp9b

7/27（日）16:00 象 vs. 獅   票價資訊 https://pse.is/7thp8a

【超人力霸王角色簡介】

初代：來地球追捕太空怪獸貝姆拉，保護人類的同時，也展現對非敵對怪獸的友好。

傑洛：光之國新生代最年輕也最強的戰士，個性自由奔放但內心溫柔。

銀河：來自未來的銀河霸者，與主角禮堂光心靈共鳴後合體現身。

梅比斯：由超人力霸王之父派遣來地球的年輕戰士，性格真摯、重情重義。

X：宇宙巡邏員型角色，以數據型態寄宿於設備中，具自我意識並與人類互動。

歐布：其本體以光環潛藏，等待戰士獲得聖劍後現身，姿態神聖強大。

捷德：主角朝倉陸變身後的樣貌，可與其他超人力霸王膠囊融合，變換多種型態。

奧米加：最新登場角色，由大木田宙人變身而成，擁有紅色宇宙迴力鏢「奧米加飛鏢」，但身世仍成謎。

▲ 超人力霸王初代 。（圖／統一獅提供）

▲ 超人力霸王初代 。（圖／統一獅提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平投出「新魔球」　打者震驚

大谷翔平投出「新魔球」　打者震驚

「我要去找南珉貞」釣出本人邀上節目！江庭毅：我要發瘋了

「我要去找南珉貞」釣出本人邀上節目！江庭毅：我要發瘋了

悍將首輪已挑張育豪　江庭毅驚喜：我以為會去兄弟或台鋼

悍將首輪已挑張育豪　江庭毅驚喜：我以為會去兄弟或台鋼

兄弟首輪蔡琞傑中線工具人特質吸睛　平野：選到最好的野手

兄弟首輪蔡琞傑中線工具人特質吸睛　平野：選到最好的野手

林威助操盤悍將選秀！最意外還能拿江庭毅　笑談劉承佑憑實力入選

林威助操盤悍將選秀！最意外還能拿江庭毅　笑談劉承佑憑實力入選

中職選秀小年？6隊指名49人　罕見牛棚狀元寫「城市隊」史上首次

中職選秀小年？6隊指名49人　罕見牛棚狀元寫「城市隊」史上首次

爪迷披猿袍！選秀前還在洲際看球　綠島潛水艇陳世展曝心聲

爪迷披猿袍！選秀前還在洲際看球　綠島潛水艇陳世展曝心聲

勇士3冠中鋒魯尼轉戰鵜鶘！10年灣區生涯告終　庫明加秒轉發

勇士3冠中鋒魯尼轉戰鵜鶘！10年灣區生涯告終　庫明加秒轉發

首輪相中黃暐傑！味全不藏了　葉君璋曝8月中以前有望一軍出賽

首輪相中黃暐傑！味全不藏了　葉君璋曝8月中以前有望一軍出賽

快訊／中職選秀結果出爐！　台鋼7輪最少、悍將10輪最多

快訊／中職選秀結果出爐！　台鋼7輪最少、悍將10輪最多

【驚險瞬間】花蓮車禍機車「飛進農田」 騎士幸運逃過一劫！

熱門新聞

大谷翔平投出「新魔球」　打者震驚

「我要去找南珉貞」釣出本人邀上節目！江庭毅：我要發瘋了

悍將首輪已挑張育豪　江庭毅驚喜：我以為會去兄弟或台鋼

兄弟首輪蔡琞傑中線工具人特質吸睛　平野：選到最好的野手

林威助操盤悍將選秀！最意外還能拿江庭毅　笑談劉承佑憑實力入選

中職選秀小年？6隊指名49人　罕見牛棚狀元寫「城市隊」史上首次

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平投出「新魔球」　打者震驚

2南珉貞親邀上節目！江庭毅：我要發瘋

3江庭毅驚喜入悍將：以為兄弟或台鋼

4蔡琞傑特質吸睛　平野：最好的野手

5林威助選2捕最開心！劉承佑憑實力

最新新聞

1超人力霸王奧米加領軍降臨大巨蛋！

2湖人不甩詹皇施壓？為2027保留空間

3夢想家換帥　皮爾曼降轉助理總教練

43年6.2億　「餅皇」卡佩拉將重返火箭

5「小蠻牛」溫網首輪5盤大戰險勝

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

味全延長賽贏了！　葉總賽後先關心「隔壁」：他們要加賽嗎？

李珠珢跳舞俐落甩髮帥翻　觀眾席坐滿全是鏡頭XDD

李珠珢應援落淚情緒潰堤　維心阿崔暖心安慰陪身旁

「氛圍很不一樣！」　羅戈今晚當季後賽投...若加賽登板也OK

兄弟驚險奪勝！平野坦言失誤偏多　盼選手拿出「讓球迷驚嘆」表現

【恐怖烈焰照夜空】北投驚傳旅館大火狂燒！

【同歸魚盡QQ】搶釣位吵到跳腳！ 17歲狂人一腳把阿伯踹下河

【找到了！】懸賞20萬...雷虎無人艇失蹤4天　澳底漁港東方海域尋獲

【撞車先凶？】高雄75歲阿北倒退嚕撞後車！下車爆氣嗆：你撞我

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366