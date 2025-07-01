大谷翔平投出「新魔球」　打者震驚

Shohei Ohtani's 102 mph pitch is the fastest by a Dodger this season. pic.twitter.com/kJtxGfP8cY — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) June 28, 2025

記者張靖榕／綜合報導

美國職棒日籍球星大谷翔平本季重返投手丘，狀態逐漸回穩，第三度先發更投出164公里速球，更投出一顆引發關注的垂直滑球，被視為他復出後的「新魔球」。

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

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Shohei Ohtani, Filthy 89mph Slider. pic.twitter.com/tck5o3Fpr2 — Rob Friedman (@PitchingNinja) June 28, 2025

今年回歸投手角色以來，大谷幾乎不再使用過去招牌的指叉球，而改以縱向滑球取代。上場對戰皇家隊時，他投出一顆垂直落點極大的滑球，讓打者卡格利諾恩（Jac Caglianone）揮空，賽後卡格利諾恩直呼，「那球速度不僅快，掉落幅度也很大。」

根據分析，該球的垂直變化達到35英吋（約89公分），大聯盟官網最初判定為指叉球，後來更正為滑球。