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溫網最大冷門！前世界球王首輪出局　創生涯最早止步紀錄

▲前世界球王梅迪維夫（Daniil Medvedev）溫網首輪爆冷出局。（圖／達志影像／美聯社）

▲前世界球王梅迪維夫（Daniil Medvedev）溫網首輪爆冷出局。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

2025年溫網首日即爆出震撼冷門！世界排名64的法國選手邦奇（Benjamin Bonzi）在大會第二球場以7比6（2）、3比6、7比6（3）、6比2力退第9種子、前世界球王梅迪維夫（Daniil Medvedev）。邦奇拿下個人生涯首場大滿貫Top10勝利，也送給俄羅斯名將在溫布頓的最早出局紀錄。

梅迪維夫近況低迷，繼年初澳網次輪不敵美國新星田恩（Learner Tien）、法網首輪遭諾里（Cameron Norrie）逆襲後，如今在草地大滿貫也首輪止步，讓他本賽季在4大滿貫的戰績降至僅1勝3敗。

「我覺得自己打得不算太差，但他今天的水準真的很高，我知道他有實力，但還是很驚訝他能打出這種表現，我可能得回去看影片確認細節，但我不認為今年他有其他比賽能打成這樣，」梅迪維夫賽後說道。

本場比賽耗時3小時7分鐘，是雙方首度於大滿貫交手，雖然梅迪維夫在第2盤一度扳回一城，但邦奇關鍵時刻在搶7展現冷靜判斷，第3盤再度拉開差距，第4盤更是全面壓制對手。這場勝利是邦奇繼2023年梅茲公開賽擊敗魯德（Casper Ruud）後，生涯第2場Top10勝利。

「今天對我來說真的很特別，」邦奇賽後在場上受訪時說道，「這是我第一場在大滿貫擊敗Top10球員的比賽，而且在溫布頓贏球總是特別的，這裡的氛圍、球場、草地，我全都喜歡，梅總是位出色的選手，他打進過兩次四強，我知道這會是一場硬仗，但有時候第一輪碰到這種對手，反而更有機會，什麼都有可能發生，我真的很開心能贏下這場比賽。」

梅迪維夫去年曾打進溫網4強，並在8強戰中5盤擊敗當時世界第1的球王辛納（Jannik Sinner），最後止步於冠軍得主艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）；今年他原以為自己狀況不錯，在哈雷賽事打進決賽收穫亞軍，備戰週甚至「每一盤練習賽都贏」，卻仍無法扭轉大滿貫頹勢。

「我覺得我今年輸了很多些微差距的比賽，只要能把這些比賽贏下來，我就能重新往上爬，」梅迪維夫總結道，「如果今年結束時我的排名還在15左右，也許我會更擔心，但目前還不至於。」

關鍵字： ATP溫網

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