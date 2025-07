溫網最大冷門！前世界球王首輪出局　創生涯最早止步紀錄

▲前世界球王梅迪維夫(Daniil Medvedev)溫網首輪爆冷出局。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2025年溫網首日即爆出震撼冷門!世界排名64的法國選手邦奇(Benjamin Bonzi)在大會第二球場以7比6(2)、3比6、7比6(3)、6比2力退第9種子、前世界球王梅迪維夫(Daniil Medvedev)。邦奇拿下個人生涯首場大滿貫Top10勝利,也送給俄羅斯名將在溫布頓的最早出局紀錄。

World no.9 Daniil Medvedev BEATEN by no.64 Benjamin Bonzi in round ONE of Wimbledon The last time Medvedev was eliminated in consecutive major first rounds was 2017… when Bonzi beat him at Roland-Garros pic.twitter.com/pFQzG2Z9fc

梅迪維夫近況低迷,繼年初澳網次輪不敵美國新星田恩(Learner Tien)、法網首輪遭諾里(Cameron Norrie)逆襲後,如今在草地大滿貫也首輪止步,讓他本賽季在4大滿貫的戰績降至僅1勝3敗。

「我覺得自己打得不算太差,但他今天的水準真的很高,我知道他有實力,但還是很驚訝他能打出這種表現,我可能得回去看影片確認細節,但我不認為今年他有其他比賽能打成這樣,」梅迪維夫賽後說道。

本場比賽耗時3小時7分鐘,是雙方首度於大滿貫交手,雖然梅迪維夫在第2盤一度扳回一城,但邦奇關鍵時刻在搶7展現冷靜判斷,第3盤再度拉開差距,第4盤更是全面壓制對手。這場勝利是邦奇繼2023年梅茲公開賽擊敗魯德(Casper Ruud)後,生涯第2場Top10勝利。

「今天對我來說真的很特別,」邦奇賽後在場上受訪時說道,「這是我第一場在大滿貫擊敗Top10球員的比賽,而且在溫布頓贏球總是特別的,這裡的氛圍、球場、草地,我全都喜歡,梅總是位出色的選手,他打進過兩次四強,我知道這會是一場硬仗,但有時候第一輪碰到這種對手,反而更有機會,什麼都有可能發生,我真的很開心能贏下這場比賽。」

Medvedev after his loss to Bonzi at Wimbledon, ‘I watched his match in Halle.. He couldn’t play two balls in the court.. I was surprised.. Today he barely missed’



“Are you worried about your results in the last 3 Slams? You did not reach the 3rd round.”



Daniil: “I would be very… pic.twitter.com/44UC78TaGR