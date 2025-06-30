從小當獅迷圓夢了！統一獅首輪指名曾偉喆

▲曾偉喆。（圖／大專體總提供）

記者楊舒帆／台中報導

國體大投手曾偉喆懷抱旅外夢，原本計畫前往美國參加選秀聯盟尋求旅外夢，出發前因腸胃炎取消行程，轉而投入中職選秀。從小獅迷的他，獲得統一獅首輪青睞。

曾偉喆的運動能力獲得球探高度評價，升上國體大後以投球為主，生涯最快球速達150公里，球探認為他能輕鬆投出145公里以上的球速。今年3月底曾因輕微發炎短暫休息，幾週後即重返賽場，春季聯賽決賽於5月7日對台電後援4.1局無失分，展現穩定表現。

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他畢業於鶯歌工商，青棒時期為二刀流選手，並連兩屆入選U18中華隊。高二時曾對日本先發5局，僅被敲2安、送出5次三振與2次四壞，失1分自責分，拿下勝投。高三參加U18亞青則主攻打擊，擔任第四棒，最後兩戰合計敲出5支安打，冠軍戰更貢獻2打點，是中華隊奪冠的重要功臣。

個性活潑外向的他，曾與U18戰友陳世展一起跳〈氣蓋山河〉應援舞，引發球迷熱烈關注。他的棒球夢起點來自統一獅，父母轉述，他兒時曾坐在嬰兒推車裡，在2007年至2009年統一三連霸期間，於新莊棒球場外野與偶像互傳球，那些畫面成為他童年美好回憶。如今，曾偉喆也準備迎接屬於自己的中職舞台。

▲中職選秀，曾偉喆。（圖／記者楊舒帆攝）