陳傑憲沒去開球留隊奪冠　直呼「不覺得這是安排好嗎？」



▲陳傑憲替補上場繳出三安猛打賞。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／桃園報導

統一7-ELEVEn獅29日4比1力克樂天桃猿，勇奪隊史第18座季冠軍，提前取得季後賽門票，統一隊長陳傑憲替補上場，3打數敲出3支安打，賽後陳傑憲表示，「剛好有這個運氣。」

今天在球隊關鍵時刻，繳出3安猛打賞，陳傑憲表示，「身為選手在這種重要時刻，腎上腺素會比平常來得不一樣，今天我知道很關鍵的一戰，我們勢必要贏，沒有輸的理由。」

陳傑憲認為，「我覺得一切都很剛好，原本比賽我是沒有先發，剛好換打第7棒，這應該是我沒打過的棒次，但是以結果來看，3打數敲出安打，有幫助球隊攻勢串連。」

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陳傑憲直言，「不覺得這是安排好的嗎？我沒有去開球，前幾場打了關鍵比賽，不是我厲害，都是安排好的，剛好有這個運氣，在這個重要時刻展現出來。」

上半季球隊直到最後一場，才驚險奪冠，陳傑憲坦言，「我們在後半段勢必有些壓力，基本上這是選手該學習的地方，當你快拿到的時候，如何平常心去比賽，今年上半季冠軍跟前幾年比起來，好像滿刺激，選手們都會學習到一些東西，尤其在最後一場，大家頂住壓力，會有很棒的經驗，有助於下半季開始，我覺得下半季應該會不一樣。」

陳傑憲透露，「林岳平總教練前幾場有說過，上半季沒拿到沒關係，我們的目標是全年度第一，有這樣好的感覺，球隊會更知道怎麼去比賽，加上今年有改變方式，野手在賽後會互相討論球賽狀況，不管年輕或是資深的，大家都會有所成長，這是我今年希望大家一起參與比賽，不管有沒有先發，效果還滿好的，精神凝聚起來，相信下半季我們會不一樣。」

另外，陳傑憲還說，「從去年12強打冠軍，更多人更愛棒球，看進場人數提升很多，尤其是我們統一，看起來不一樣，今天桃園球場右外野是我進職棒以來看過最多人的，以前還算得出來有幾隻貓。」

不過陳傑憲也說，「關注度提高了，比賽很精彩，但我的生活變得很單調，走到哪裡都會被認出來，現在不太出門，社群盡量不太發，知道我是大家注目的對象，必須有責任，無論言行舉止，要比往年更要求，我要謝謝大家對我的愛戴，大家不要把想得不一樣，我還是統一棒球隊陳傑憲，把我該做的事情做好，努力在場上發揮，好好注目我在場上表現。」