40歲詹皇再戰1季！預計執行15.2億球員選項　湖人面臨重要抉擇

▲詹姆斯預計執行價值5260萬美元球員選項。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人本季止步季後賽首輪，如何重整陣容成了今夏首要任務。根據《ESPN》的最新消息，40歲的天王詹姆斯（LeBron James）預計執行價值5260萬美元（約15.2億台幣）的球員選項續留紫金軍團，目前他已與大兒子布朗尼（Bronny James）一起在重訓室訓練，這是兩人首次真正共度完整休賽季。

儘管詹姆斯自2023年起每年休賽季都曾考慮退休，但消息人士向《ESPN》透露，他目前並未將下季視為生涯最後一年。詹皇在遭逢左膝內側副韌帶（MCL）2級拉傷後2個月，已重啟場上訓練，該傷勢發生在今年季後賽首輪對灰狼的第5戰。

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《ESPN》提到，目前看來，詹姆斯預計執行價值5260萬美元的球員選項，繼續留隊。除了詹皇，湖人今夏還面臨多筆合約抉擇。後場主力里夫斯（Austin Reaves）本周拒絕4年8920萬美元的續約報價，預計2026年可選擇成為完全自由球員，屆時他有資格簽下4年9800萬美元的延長合約，或取得佔薪資上限25%的頂薪。

▲根據《ESPN》的消息，詹姆斯目前並未將下季視為生涯最後一年。（圖／達志影像／美聯社）

鋒線方面，湖人也在等待芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）的決定。他需在當地時間周日前決定是否執行價值1540萬美元的球員選項，或與湖人提前談妥3年5400萬至4年9020萬美元不等的延長合約。

一旦芬尼-史密斯執行球員選項，並在當地時間7月6日自由球員凍結期結束後簽約，他可獲得4年9650萬美元的合約。《ESPN》指出，儘管芬尼-史密斯對續留湖人有興趣，但若只能透過執行現有選項留隊，他可能考慮另尋多年保障合約，他的決定將影響湖人的補強彈性。

若芬尼-史密斯離隊，湖人將空出1410萬美元的完整中產特例（MLE），可分配給多位自由球員；若只使用部分MLE，也能吸收更多薪資進行交易操作。

▲唐西奇可於8月獲得4年2.29億美元頂薪延長合約，成湖人未來建隊核心。（圖／達志影像／美聯社）

至於陣中的新門面唐西奇（Luka Doncic）則是湖人長期佈局的主軸。他在8月2日有資格簽下4年2.29億美元頂薪延長合約，也可選擇3年1.65億美元並附帶2028年球員選項。據《ESPN》報導，唐西奇與湖人關係良好，對新老闆華特（Mark Walter）入主感到安心。

唐西奇今夏將在FIBA歐洲籃球錦標賽代表斯洛維尼亞出戰，而湖人助教聖讓（Greg St. Jean）將擔任斯國國家隊助教，為湖人與唐西奇持續保持訓練與戰術溝通橋樑。

唐西奇的成長、瑞迪克（JJ Redick）的新時代執教，以及華特的財力支撐，似乎為湖人未來鋪下願景，但若要在詹姆斯退役前再次衝擊冠軍，他們今夏還有大量工作要做，正如總管佩林卡（Rob Pelinka）近日所說，「我們會翻遍每一塊石頭，盡用勞資協議下所有資源，不達目標，絕不歇手。」