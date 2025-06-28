「控球之神」保羅決心返洛杉磯打球　名記：來湖人能讓詹皇開心

▲保羅被爆有意重返洛杉磯打球，希望回到家人身邊結束生涯。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

40歲的「控球之神」保羅（Chris Paul）有意續戰第21個賽季，他最大願望之一，就是回到洛杉磯打球。根據NBA名記者史坦（Marc Stein）報導，保羅已「下定決心」重返家人定居的洛城， 他會與快艇再續前緣，還是到湖人聯手老友詹姆斯（LeBron James），引起巨大關注。

保羅上季轉戰馬刺，展現驚人耐戰力，82場全勤先發，平均貢獻8.8分、7.4助攻，是聖城年輕陣容中的穩定支柱。儘管得分火力下滑，但作為替補控衛仍具價值，特別對控衛戰力短缺的獨行俠來說，是完美的「過渡選項」，保羅能替代將養傷至明年初的厄文（Kyrie Irving）。

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NBA資深記者史坦披露，「保羅是獨行俠570萬中產補強的潛在目標之一，但有越來越多訊息指出，在馬刺打滿82場後，保羅若選擇回歸打第21季，他的目標是回到洛杉磯附近打球。」

▲保羅上季在馬刺全勤出賽82場，繳出8.8分、7.4助攻的穩定數據。（圖／達志影像／美聯社）

保羅最近曾在節目《Pat McAfee Show》中坦言，自己「想念當爸爸的日常」，他的家人定居洛杉磯，若能重返前東家快艇或其他太平洋組球隊，將更便於家庭生活。他在快艇的「空拋之城」時代與葛瑞芬（Blake Griffin）、小喬丹（DeAndre Jordan）共創隊史最輝煌篇章，是球迷心中無可取代的傳奇。

外界也開始關注保羅加盟洛杉磯另一支球隊湖人的可能性。《CBS體育》記者昆恩（Sam Quinn）分析，「如果他能接受替補角色，我很樂意用底薪簽下他。除此之外？不考慮。老實說，他最大的價值可能是讓詹姆斯開心，而我認為『讓詹皇開心』會帶來一些無形效益。」

▲保羅可能與好友詹姆斯變成隊友？（圖／達志影像／美聯社）