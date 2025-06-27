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陳傑憲自嘲沒去開球：注定好的啦！喊話球迷別只有贏球才愛統一

▲▼ 陳傑憲 。（圖／統一獅提供）

▲陳傑憲 。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／綜合報導 

揮出6分打點、助統一獅12比5痛擊台鋼雄鷹的隊長陳傑憲，賽後不僅感謝隊友的支援，更在訪問中流露真性情。他坦言，昨天因為沒把握住機會而失眠，今天終於「一吐怨氣」，也強調，「球賽是一整季，不要因幾場比賽就心情不好。」

婉拒芝加哥台灣日開球，陳傑憲留在球隊與大家奮戰，此役也展現隊長價值，揮出3安、包含3分砲，繳出6打點表現。

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猛灌6打點的表現，陳傑憲獲選單場MVP，賽後先是自嘲，「注定好的啦！本來今天要去開球，這些人（應指球團工作人員）就跟我留在這，他們也沒去開球，沒有啦，開玩笑！」

統一獅終止3連敗，拿下重要一勝，守住龍頭與兄弟並列第一。陳傑憲直言，球迷壓力很大，球員壓力更大，身為隊長，他在休息室持續給予「心靈雞湯」，「說一句難聽點，這只是一個階段，有拿到、沒拿到，我們還是要打下半季。

面對剩餘關鍵賽事，但陳傑憲始終提醒自己和隊友保持平常心，「如同餅哥（總教練林岳平）所說，我們目標是年度第一，這幾場固然重要，還是要用平常心去面對，因為還有下半季要打。」

陳傑憲今天靠著「新武器」水藍色球棒助攻，打擊大爆發。他笑說，「選手只要有狀況就會怪東怪西，就拐氣一下，原本棒子可能打起來沒那麼好，就不斷嘗試新球棒，今天剛好有好的效果。」這支水藍色球棒是打擊教練馬修爾為他挑選，「要感謝他選的。」

比起棒子的選擇，陳傑憲更強調隊友功不可沒，「沒有隊友，就沒有我的表現。我真的很感謝團隊，能夠製造機會，讓我有機會發揮。」他也透露，前一晚其實輾轉難眠，「昨天沒把握很多機會，今天總算一吐怨氣。」

最後，陳傑憲向球迷喊話，「我剛剛就講了，球賽是一整季，不要因為這幾場比賽，就心情不好，如果你們心情不好，我們更不好。我希望不是只有贏球才愛統一。如果真的愛統一，就長期去支持這支球隊，因為這條路還很長。」

關鍵字： 棒球統一獅陳傑憲MVP比賽

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