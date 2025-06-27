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距3000K里程碑僅差3次　克蕭有望在道奇主場成現役第3人

▲道奇巨投克蕭（Clayton Kershaw）即將達成3000K生涯里程碑。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇巨投克蕭（Clayton Kershaw）即將達成3000K生涯里程碑。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇王牌左投克蕭（Clayton Kershaw）台灣時間27日上午在丹佛庫爾斯球場再度展現老將功力，僅用69球就投滿6局，送出5次三振，幫助道奇最終以3比1擊敗落磯完成3連戰橫掃。而他的生涯三振總數也來到2997次，距離歷史性的3000K僅差3次，預計下周主場締造壯舉。

「我知道我還差8次，」克蕭賽前說道，「在科羅拉多要拿下8次三振從來都不簡單，但我今天感覺良好，也順利撐過6局，若能在主場三振3人，真的是太酷了。」

現年37歲的克蕭，若能順利完成這項紀錄，將成為繼巨人的韋蘭德（Justin Verlander）與藍鳥薛澤（Max Scherzer）之後，現役第3位達成3000K的投手；韋蘭德目前累積3468次三振，薛澤則為3412次。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，克蕭預計台灣時間7月3日在道奇主場對戰白襪，「他只差3次三振，我們將能見證歷史，如果他能穿著主場白色球衣完成，將非常令人興奮，他的家人、朋友都會在場，我真的為他感到開心。」

「你永遠希望能高效完投，這點無論在任何時候都重要，」克蕭接著表示，「我那種能投115球的日子大概已經過去了，現在在庫爾斯球場投滿6局就是最大的關鍵，羅伯斯教練一直在保護我，我也很感激，我只希望每5到6天就能正常輪值登板。」

2025年是克蕭大聯盟第18個賽季，在先前歷經左膝與左腳手術後，他在5月17日傷癒復出，本場為本季第8次先發，此役過後，克蕭的防禦率降至本季新低的3.03，也收下本季第4連勝。

對於克蕭的復出表現，羅伯斯大讚他的穩定貢獻：「他為我們注入一股強心針，雖然我們先發輪值有些傷兵，但他提供了寶貴的局數，他的氣場與專注我們全隊都能感受到。」

「不是每位曾經成功的球員都願意改變。」羅伯斯最後說道，「但克蕭選擇調整自己，他不固守老路，而是找到持續保持競爭力的方法，我對他有極高的敬意。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇克蕭

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