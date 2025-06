距3000K里程碑僅差3次　克蕭有望在道奇主場成現役第3人

▲道奇巨投克蕭(Clayton Kershaw)即將達成3000K生涯里程碑。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

洛杉磯道奇王牌左投克蕭(Clayton Kershaw)台灣時間27日上午在丹佛庫爾斯球場再度展現老將功力,僅用69球就投滿6局,送出5次三振,幫助道奇最終以3比1擊敗落磯完成3連戰橫掃。而他的生涯三振總數也來到2997次,距離歷史性的3000K僅差3次,預計下周主場締造壯舉。

Clayton Kershaw will go into his next start just THREE Ks shy of 3,000! pic.twitter.com/uM3klZREes [廣告]請繼續往下閱讀... June 26, 2025

「我知道我還差8次,」克蕭賽前說道,「在科羅拉多要拿下8次三振從來都不簡單,但我今天感覺良好,也順利撐過6局,若能在主場三振3人,真的是太酷了。」

現年37歲的克蕭,若能順利完成這項紀錄,將成為繼巨人的韋蘭德(Justin Verlander)與藍鳥薛澤(Max Scherzer)之後,現役第3位達成3000K的投手;韋蘭德目前累積3468次三振,薛澤則為3412次。

Clayton Kershaw's last 7 starts:



2 IP, 0 ER

5 IP, 1 ER

4.2 IP, 3 ER

5 IP, 1 ER

7 IP, 0 ER

5 IP, 2 ER

6 IP, 1 ER



2.08 ERA since his first outing of the season pic.twitter.com/rV6aNtC7XW — Blake Harris (@BlakeHHarris) June 26, 2025

道奇總教練羅伯斯(Dave Roberts)表示,克蕭預計台灣時間7月3日在道奇主場對戰白襪,「他只差3次三振,我們將能見證歷史,如果他能穿著主場白色球衣完成,將非常令人興奮,他的家人、朋友都會在場,我真的為他感到開心。」

「你永遠希望能高效完投,這點無論在任何時候都重要,」克蕭接著表示,「我那種能投115球的日子大概已經過去了,現在在庫爾斯球場投滿6局就是最大的關鍵,羅伯斯教練一直在保護我,我也很感激,我只希望每5到6天就能正常輪值登板。」

Clayton Kershaw today:



6 IP

1 ER

2 H

1 BB

5 K



ERA down to 3.03 on the season



3 strikeouts away from 3,000 pic.twitter.com/656smRvG6N — Blake Harris (@BlakeHHarris) June 26, 2025

2025年是克蕭大聯盟第18個賽季,在先前歷經左膝與左腳手術後,他在5月17日傷癒復出,本場為本季第8次先發,此役過後,克蕭的防禦率降至本季新低的3.03,也收下本季第4連勝。

對於克蕭的復出表現,羅伯斯大讚他的穩定貢獻:「他為我們注入一股強心針,雖然我們先發輪值有些傷兵,但他提供了寶貴的局數,他的氣場與專注我們全隊都能感受到。」

「不是每位曾經成功的球員都願意改變。」羅伯斯最後說道,「但克蕭選擇調整自己,他不固守老路,而是找到持續保持競爭力的方法,我對他有極高的敬意。」