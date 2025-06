勇士格林看哈利伯頓重傷滿滿「既視感」　想起杜蘭特2019年悲劇

記者游郁香/綜合報導

今年NBA總冠軍賽戰況激烈,但在溜馬一哥哈利伯頓(Tyrese Haliburton)搶七戰首節撕裂阿基里斯腱後,結局瞬間變調。勇士4冠核心格林(Draymond Green)近日在節目中坦言,哈利伯頓倒下的那一幕有種「既視感」,讓他想起金州2019年「悲情」的總決賽之旅。

▲溜馬王牌球星哈利伯頓在總冠軍賽搶七戰撕裂阿基里斯腱。(圖/ 達志影像/美聯社)

在最新一集播客節目《The Draymond Green Show》中,格林與共同主持人戴維斯(Baron Davis)對談時指出,哈利伯頓的傷勢與前隊友杜蘭特(Kevin Durant)在2019年總冠軍賽G5對陣暴龍時的阿基里斯腱撕裂,幾乎如出一轍。

「我真的為哈利伯頓送上祝福,希望他能迅速康復,他真的把一切都奉獻在場上了,」格林對搭檔戴維斯說道,「阿基里斯腱或小腿的傷真的很難搞,我當下就在Threads上發文說,『天啊,這畫面太熟悉了。』總冠軍賽、生死戰、球員打開火力,KD當年也是開局就火力全開。所以我只希望他早日康復。」

One year ago, Kevin Durant made his heroic return in Game 5 of the NBA Finals before tearing his Achilles.



He had 11 points in the first quarter before the injury. pic.twitter.com/TziRJPntJ6