勇士格林看哈利伯頓重傷滿滿「既視感」　想起杜蘭特2019年悲劇

記者游郁香／綜合報導

今年NBA總冠軍賽戰況激烈，但在溜馬一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）搶七戰首節撕裂阿基里斯腱後，結局瞬間變調。勇士4冠核心格林（Draymond Green）近日在節目中坦言，哈利伯頓倒下的那一幕有種「既視感」，讓他想起金州2019年「悲情」的總決賽之旅。

▲溜馬王牌球星哈利伯頓在總冠軍賽搶七戰撕裂阿基里斯腱。（圖／ 達志影像／美聯社）

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在最新一集播客節目《The Draymond Green Show》中，格林與共同主持人戴維斯（Baron Davis）對談時指出，哈利伯頓的傷勢與前隊友杜蘭特（Kevin Durant）在2019年總冠軍賽G5對陣暴龍時的阿基里斯腱撕裂，幾乎如出一轍。

「我真的為哈利伯頓送上祝福，希望他能迅速康復，他真的把一切都奉獻在場上了，」格林對搭檔戴維斯說道，「阿基里斯腱或小腿的傷真的很難搞，我當下就在Threads上發文說，『天啊，這畫面太熟悉了。』總冠軍賽、生死戰、球員打開火力，KD當年也是開局就火力全開。所以我只希望他早日康復。」

One year ago, Kevin Durant made his heroic return in Game 5 of the NBA Finals before tearing his Achilles.



He had 11 points in the first quarter before the injury. pic.twitter.com/TziRJPntJ6 — ESPN (@espn) June 10, 2020

勇士球迷至今仍記得，杜蘭特在2019年西區準決賽G5拉傷小腿，缺席多場比賽後終於在總冠軍賽G5復出，當時灣區面臨1比3遭聽牌的絕境。KD首節就猛砍11分，三分球3投3中，第2節前段突然倒地，檢查後確診為阿基里斯腱撕裂，為他在勇士的黃金歲月劃下苦澀句點。

Tyrese Haliburton went down with an injury in Game 7. pic.twitter.com/AZ1uk65dFg — ESPN (@espn) June 23, 2025

巧合的是，哈利伯頓在今年總冠軍賽G7開賽狀態也很火熱，連飆了3顆三分彈，卻在首節還剩4分55秒時，發生與杜蘭特相同的悲劇，畫面讓格林與勇士迷有著滿滿的「既視感」。

▲勇士4冠核心格林直言，球隊要是少了王牌球星，根本不可能奪冠。（圖／ 達志影像／美聯社）

考量到這類傷勢通常需超過1年才能完全恢復，外界開始質疑溜馬下個賽季的上限，對此格林直言，「這真的很艱難。我們當年也遇到湯普森（Klay Thompson）倒下，KD也倒下了，雖然他後來離開了，同一年柯瑞（Stephen Curry）也受傷。在這聯盟裡，沒有最好的球員，你就是贏不了。你或許可以打出不錯的賽季，但要奪冠？那是不可能的。」

▲格林在節目中談到哈利伯頓傷勢，聯想起KD的阿基里斯腱悲劇。（圖／達志影像／美聯社）