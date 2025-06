台灣樂天集團日7月25日登場！邀請幸運球迷站上開球打擊位置

▲樂天集團日 。(圖/樂天桃猿提供)

記者王真魚/桃園報導

樂天集團股份有限公司與樂天桃猿棒球隊今日宣布,年度盛事「2025 Rakuten SUPER GAME 台灣樂天集團日」將於7月25日隆重登場。今年活動邁入第五屆,延續以往理念,將職棒熱情與台灣樂天生態圈緊密結合,營造夏日歡樂氣氛。

本次盛事的亮點之一為開球典禮的打者位置,樂天集團將透過Rakuten Monkeys後援會限定抽獎活動,邀請幸運球迷代表所有10號隊友,站上萬眾矚目的開球打者位置,親身體驗平時僅屬於桃猿男兒的熱血時刻。

獨家球迷體驗首次登場

近期,樂天將於桃猿主場賽事首度舉辦「最強10號打者募集中!Rakuten Monkeys後援會限定抽獎活動」,選取一位幸運樂天桃猿球迷在台灣樂天集團日賽事開球典禮站上打擊區,享受難得的球場體驗。本次安排旨在深化與球迷連結,讓10號隊友獲得專屬且難忘的現場回憶。

樂天桃猿隊領隊牧野幸輝先生表示:「台灣樂天集團日是我們展現樂天桃猿與樂天台灣生態圈之間一致團結精神的重要時刻。我們將致力強化球迷連結與球場體驗,傳遞棒球的魅力與創新精神。」

本次抽獎活動限定「金猿卡」及「樂猿卡」後援會球迷參加,並預計於7月5日至7月6日抽出大獎幸運得主,亦將有其他豐富獎項如球員簽名球、官方周邊商品,鼓勵球迷踴躍參與。

歡慶運動精神、永續理念與在地社群連結

2025 台灣樂天集團日將攜手樂天於台灣的多元事業體,提供球迷沉浸式的品牌體驗。以互動攤位、球場限定活動邀請球迷探索台灣樂天生態圈的多元服務。本屆活動亦將延續「A BETTER FUTURE TOGETHER 共創美好未來」主題,適合球迷親子同樂,也希望為現場球迷觀眾及樂天員工帶來豐富多元的內容,。

樂天台灣生態圈部門副總經理陳雅慧表示:「台灣樂天集團日不僅代表樂天集團在台灣所有旗下服務的集結,更透過一場棒球賽事來實踐我們不分年齡、性別、能力,人人都可以參與運動的企業理念。今年活動已邁入第五年,我們當天也會準備精美的贈品,誠摯邀請10號隊友進場一起支持樂天桃猿,一同體現人人都可以參與運動、永續共融的精神。」

我們誠摯邀請球迷們一同參與這場結合棒球、創新與社群精神的年度盛典。

展望未來,樂天集團與樂天桃猿將持續推動更多計畫,向一個以球迷為本、永續共融的將來前進。

Rakuten SUPER GAME 台灣樂天集團日

日期:2025年7月25日(五)

時間:18:35(17:00 開放觀眾進場)

地點:樂天桃園棒球場(桃園市中壢區領航北路一段 1 號)

對戰組合:樂天桃猿 v.s. 台鋼雄鷹

最強10號打者募集中!Rakuten Monkeys後援會限定抽獎活動

參與資格:Rakuten Monkeys後援會 樂猿卡或 金猿卡會員,加入後援會官方LINE帳號並完成身份綁定

抽獎時間地點:7月5日(六)、7月6日(日)兩場主場賽事於指定球場攤位舉辦,自賽事開放入場至五局中場休息時間結束

抽獎方式:請參與者於活動期間至樂天桃園棒球場指定攤位,出示後援會官方 LINE 帳號內之抽獎機會虛擬兌換券,供工作人員核銷後即可參加抽獎活動。由參與者自行摸彩,並由工作人員當場完成兌獎程序。

注意事項:

1. 每位後援會會員帳號於兩日活動期間,僅限參加一次抽獎,以抽獎機會虛擬兌換券之核銷為準。

2. 本活動採隨機抽獎形式,獎項數量有限,並非每位參與者皆可獲得獎品,敬請見諒。

3. 詳情與活動辦法請見Rakuten Monkeys Facebook專頁

關於「A BETTER FUTURE TOGETHER 共創美好未來」

樂天集團致力於透過運動賽事為更多人帶來豐富的生活體驗,目標是以「A Better Future Together 共創美好未來」為核心主題展開系列活動。此外,我們立足於「Green for Future」的理念,推廣 ESG 永續發展,並秉持「Sports for Everyone」的精神,致力於創建多元、公平、包容的環境,讓每個人都能享受運動帶來的樂趣,共同迎接充滿希望的未來。

活動官網:https://corp.rakuten.co.jp/event/betterfuturetogether/