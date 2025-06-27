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布朗7局無失分、菜鳥史密斯關鍵安建功　太空人橫掃費城人

▲太空人布朗（Hunter Brown）繳出7局無失分的好投，送出九次三振，無保送。（圖／達志影像／美聯社）

▲太空人布朗（Hunter Brown）繳出7局無失分的好投，送出9次三振。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

休士頓太空人在台灣時間27日對陣費城費城人的比賽中，憑藉王牌右投布朗（Hunter Brown）繳出先發7局無失分的好投外加菜鳥外野手史密斯（Cam Smith）擊出關鍵安打，以2比1擊敗費城人完成3連戰橫掃。

雖然3連戰合計僅攻下5分，但太空人仍靠著先發輪值與牛棚的穩定壓制力，以及關鍵時刻的適時安打，喜迎橫掃。「我們這支球隊，每一場都會跟你拚滿27個出局數，」主帥艾斯帕達（Joe Espada）賽後強調團隊精神與拚戰態度時表示。

此役太空人先發布朗繳出7局無失分的好投，送出9次三振，無保送，僅被敲出3支安打，賽後防禦率降至聯盟最低的1.74。「這是一個難以置信的系列賽，」布朗說道，「他們是一支實力堅強的球隊，有許多出色球員，而我們全隊的執行力完全到位，能在3場比賽中僅讓對方得1分，實在太棒了。」

打線方面，2局下半迪亞斯（Yainer Diaz）擊出適時安打幫助太空人1比0先馳得點，8局上半遭費城人扳平比分後，下個半局太空人史密斯在2出局後敲出關鍵安打，一棒打回致勝分，賽後史密斯提及，「我們目前在攻守兩端的表現都非常出色，每個人都盡其所能地完成任務，讓比賽結果說話。」

綜觀太空人打線排序，史密斯與帕雷德斯（Isaac Paredes）的連線，佩尼亞（Jeremy Peña）、麥爾斯（Jake Meyers）的穩定成長，他們都在重砲艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）因傷缺陣期間挺身而出，幫助球隊維持競爭力。

「我想我們這支球隊的人彼此都很有信任感，當你在備戰中看到成果，就會累積更多信心，這就是我們現在的樣子，」布朗接著補充。

即便先發輪值已有7人掛傷號，但菜鳥投手戈登（Colton Gordon）、古斯托（Ryan Gusto）與沃特（Brandon Walter）皆在近期頂上火線穩住局勢。

「我們做好每一分準備，教練團、球員、老將各司其職，讓全隊進入最佳狀態，那種氛圍是會傳染的，只要踏進休息室就能感受到，而這就是贏球的方式。」太空人主帥艾斯帕達說道。

關鍵字： MLB休士頓太空人費城費城人

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