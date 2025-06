布朗7局無失分、菜鳥史密斯關鍵安建功　太空人橫掃費城人

▲太空人布朗(Hunter Brown)繳出7局無失分的好投,送出9次三振。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

休士頓太空人在台灣時間27日對陣費城費城人的比賽中,憑藉王牌右投布朗(Hunter Brown)繳出先發7局無失分的好投外加菜鳥外野手史密斯(Cam Smith)擊出關鍵安打,以2比1擊敗費城人完成3連戰橫掃。

Keep an eye on the Stros.#BuiltForThis pic.twitter.com/wPWX9GbRqh