27歲前完成生涯第27場雙響砲　索托超越名人堂球星締超狂紀錄

▲大都會重砲索托(Juan Soto)今天對勇士單場雙響砲寫下隊史紀錄。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

大都會強打索托(Juan Soto)近期手感持續火燙,在球隊7比3擊敗勇士的比賽中,索托上演單場雙響砲,成為大聯盟史上27歲生日前雙響砲場次最多的球員,以27場超越名人堂傳奇球星佛克斯(Jimmie Foxx)。

索托的首轟出現在4局下半,當時他鎖定勇士先發芬特斯(Didier Fuentes)93英哩速球開轟,大都會單局灌進5分,以6比1領先。

7局下半索托再相中考克斯(Austin Cox)92英哩紅中四縫線開轟完成單場雙響,那一刻索托也獨居歷史榜首,成為聯盟史上27歲前雙響砲次數最多的球員,對此他賽後坦言,那一刻心中湧現激動情緒,「對我來說,這真的很酷,」索托說,「因為我能感受到這紀錄的重量。」

It's outta here!



Juan Soto puts the Mets back in front with a solo shot pic.twitter.com/6tnsJxUB09