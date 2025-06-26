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27歲前完成生涯第27場雙響砲　索托超越名人堂球星締超狂紀錄

▲大都會重砲索托（Juan Soto）今天對勇士單場雙響砲寫下隊史紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

▲大都會重砲索托（Juan Soto）今天對勇士單場雙響砲寫下隊史紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

大都會強打索托（Juan Soto）近期手感持續火燙，在球隊7比3擊敗勇士的比賽中，索托上演單場雙響砲，成為大聯盟史上27歲生日前雙響砲場次最多的球員，以27場超越名人堂傳奇球星佛克斯（Jimmie Foxx）。

索托的首轟出現在4局下半，當時他鎖定勇士先發芬特斯（Didier Fuentes）93英哩速球開轟，大都會單局灌進5分，以6比1領先。

7局下半索托再相中考克斯（Austin Cox）92英哩紅中四縫線開轟完成單場雙響，那一刻索托也獨居歷史榜首，成為聯盟史上27歲前雙響砲次數最多的球員，對此他賽後坦言，那一刻心中湧現激動情緒，「對我來說，這真的很酷，」索托說，「因為我能感受到這紀錄的重量。」

索托在6月已累積10轟，與水手羅里（Cal Raleigh）、響尾蛇蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）並列全聯盟最多，且最近5場比賽索托已貢獻5轟。更難能可貴的是，賽後索托還成為繼1987年5月斯特羅貝瑞（Darryl Strawberry）後，第2位單月繳出「10轟+20保送」的大都會球員。

「他真的是個超凡的球員，」隊友兼牛棚大將的史塔內克（Ryne Stanek）也盛讚索托，「聯盟中能做出他這種表現的球員屈指可數，」史塔內克接著表示，「他未來肯定會進名人堂，我很幸運生涯中與幾位準名人堂球員合作，而他無疑是我合作過的最強之一，他從19歲初登場起就是聯盟頂尖球員，如今仍然如此。」

大都會主帥門多薩（Carlos Mendoza）也給這位招牌球星滿滿肯定，「這就是為什麼你願意花錢進場看球，為了看這樣的表演，他上場打擊，本身就是一場秀。」

關鍵字： MLB紐約大都會索托

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