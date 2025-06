NBA首輪選秀結果出爐！獨行俠迎狀元總管燦笑　籃網狂選5人創歷史

▲今年NBA選秀狀元,來自杜克的天才新星弗拉格 。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

今年NBA選秀會分兩天舉行,首輪共30位新秀中選,由18歲天才狀元弗拉格(Cooper Flagg)領銜,獨行俠總管哈里森(Nico Harrison)打趣表示,希望選進弗拉格能稍稍平息外界對他的不滿。籃網首輪則一口氣選了5人,寫下歷史紀錄,總管馬克斯(Sean Marks)坦言,「這是一個甜蜜的煩惱。」

The Brooklyn Nets first-round draft selections



— Egor Demin

— Nolan Traore

— Drake Powell

— Ben Saraf

— Danny Wolf



First team to ever select FIVE players in the first-round pic.twitter.com/wXYmGWAyRn [廣告]請繼續往下閱讀... June 26, 2025

杜克天才弗拉格沒有懸念成為今年的選秀狀元,他預計當地時間周五與獨行俠總管哈里森、總教練奇德(Jason Kidd)一起出席加盟記者會。哈里森因為今年季中無預警交易送走當家頭牌唐西奇(Luka Doncic),被達拉斯球迷罵翻,直到選秀這天,都還有人高喊「炒掉Nico!」

Nico Harrison on if he’s optimistic that drafting Cooper Flagg would calm the anger towards him: “I’m hoping so. I assuming so, a little bit. Maybe.” pic.twitter.com/9HqoFlCezP — Landon Thomas (@sixfivelando) June 26, 2025

不過達拉斯把唐西奇送給湖人後,運氣爆棚以1.8%機率奇蹟般抽中今年的狀元籤,最終也順利選進全能的世代天才弗拉格。被問到是否樂觀認為選進弗拉格能平息外界對他的不滿,哈里森難得露出笑容,「我希望如此。我猜……多少會有一點吧,也許啦。」

哈里森強調,「我認為這是兩件事:現在要贏,未來也要贏。最終這會成為弗拉格的球隊,我們不知道那個交棒的時機點何時會到來。所以我認為,這次選秀既是為了現在,也是在為未來鋪路。」

The Brooklyn Nets made NBA history tonight as they became the first NBA team to select five players in the first round of a draft.



(via @erikslater_) pic.twitter.com/GICMRgSw2C — ClutchPoints (@ClutchPoints) June 26, 2025

引起各界關注的還有籃網,他們首輪一口氣選了德明(Egor Demin)、特勞雷(Nolan Traore)、鮑威爾(Drake Powell)、薩拉夫(Ben Saraf)和沃爾夫(Danny Wolf)等5名新秀,成為聯盟史上首支單屆選秀會首輪選進5名球員的球隊。

原本他們可選擇打包交易、向前移動順位,但最終保留了全部5個首輪籤。對於這個決定,籃網總管馬克斯表示,「在我來到這裡的9年,我們一直面臨選秀籤短缺的情況,所以現在真的很令人興奮。我們擁有一支出色的球探團隊,選秀由強森(B.J. Johnson)主導,在這個時間點能補進這麼一批新人,對我們而言是一個難得的機會。那為什麼不盡可能加入更多有才華的球員,然後讓他們上場去試試看呢?」

2025 NBA 選秀會結果(首輪 第1–30順位)

1. 獨行俠(Mavericks) 選進 弗拉格(杜克)

2. 馬刺(Spurs) 選進 狄倫(Dylan Harper,羅格斯)

3. 七六人(76ers) 選進 艾奇康(VJ Edgecombe,貝勒)

4. 黃蜂(Hornets) 選進 庫尼普爾(Kon Knueppel,杜克)

5. 爵士(Jazz) 選進 貝利(Ace Bailey,羅格斯)

6. 巫師(Wizards) 選進 強森(Tre Johnson,德州大學)

7. 鵜鶘(Pelicans) 選進 費爾斯(Jeremiah Fears,奧克拉荷馬)

8. 籃網(Nets) 選進 德明(楊百翰大學)

9. 暴龍(Raptors) 選進 莫瑞-博伊爾斯(Collin Murray-Boyles,南卡羅來納)

10. 火箭(Rockets) 選進 馬盧阿奇(Khaman Maluach,杜克)※已交易至太陽

11. 拓荒者(Trail Blazers) 選進 考沃德(Cedric Coward,華盛頓州立大學)※已交易至灰熊

12. 公牛(Bulls) 選進 艾森蓋(Noa Essengue,Ratiopharm Ulm/德國)

13. 老鷹(Hawks) 選進 昆恩(Derik Queen,馬里蘭)※已交易至鵜鶘

14. 馬刺(Spurs) 選進 布萊恩(Carter Bryant,亞利桑那)

15. 雷霆(Thunder) 選進 索柏(Thomas Sorber,喬治城)

16. 灰熊(Grizzlies) 選進 楊瀚森(Yang Hansen,青島/中國)※已交易至拓荒者

17. 灰狼(Timberwolves) 選進 貝林哲(Joan Beringer,Cedevita Olimpija/斯洛維尼亞)

18. 巫師(Wizards) 選進 克雷頓(Walter Clayton Jr.,佛羅里達)※已交易至爵士

19. 籃網(Nets) 選進 特勞雷(Saint-Quentin/法國)

20. 熱火(Heat) 選進 雅庫喬尼斯(Kasparas Jakucionis,伊利諾大學)

21. 爵士(Jazz) 選進 萊利(Will Riley,伊利諾大學)※已交易至巫師

22. 老鷹(Hawks) 選進 鮑威爾(北卡羅來納)※已交易至籃網

23. 鵜鶘(Pelicans) 選進 紐威爾(Asa Newell,喬治亞)※已交易至老鷹

24. 雷霆(Thunder) 選進 克里福德(Nique Clifford,科羅拉多州立)※已交易至國王

25. 魔術(Magic) 選進 理查森(Jase Richardson,密西根州大)

26. 籃網(Nets) 選進 薩拉夫(Ratiopharm Ulm/德國)

27. 籃網(Nets) 選進 沃爾夫(密西根)

28. 塞爾提克(Celtics) 選進 岡薩雷斯(Hugo González,皇家馬德里/西班牙)

29. 太陽(Suns) 選進 麥克尼利(Liam McNeeley,康乃狄克)※傳聞已交易至黃蜂

30. 快艇(Clippers) 選進 尼德豪瑟(Yanic Konan Niederhauser,賓州州立)