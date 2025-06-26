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天使橫掃紅襪 菊池雄星7局飆12K奪本季第3勝

▲▼洋基賈吉；天使菊池雄星。（圖／達志影像／美聯社）
▲天使菊池雄星。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯天使主場迎戰美聯東區第4名紅襪隊，5：2完成三連戰橫掃。先發菊池雄星投出7局失2分的優質內容，順利拿下本季第3勝。

菊池此戰為連續第二場以中4日休息登板。首局面對首名打者雷夫斯奈德（Rob Refsnyder）以三振解決，接著讓第2棒杜蘭（Jarren Duran）擊出內野滾地球，但游擊手金格利（Scott Kingery）卻出現失誤，對手因此上壘，進而形成二出局滿壘的危機。最終被第6棒史托瑞（Trevor Story）擊出安打，失掉2分先落後。

不過菊池隨即在2局上展現回穩，連飆三次三振。3、4兩局也各送出2K、順利無失分。天使打線則在4局下半由第5棒阿戴爾（Jo Adell）與第6棒達諾德（Travis d’Arnaud）接連轟出全壘打，追平比數。

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獲得火力支援的菊池在5局上再度三連K，單場三振數推進至11次，為本季新高。5局下半，阿戴爾與達諾再度開轟，連續擊出超前安打，幫助菊池取得勝投資格。

菊池6局上僅用6球便完成三上三下，並於7局上續投，再從第7棒拉斐拉（Ceddanne Rafaela）手中拿下此役第12次三振，順利投完這局，將比賽交由牛棚接手。

天使隊之後由右投澤費爾賈恩（Ryan Zeferjahn）接手投完最後兩局，守成勝果，幫助球隊收下三連勝，戰績也來到40勝40敗，重返五成勝率。

菊池主投7局共用105球，僅被敲3支安打、投出1次四壞球，送出12次三振，2分失分皆為非自責，完成本季第8場優質先發。面對過去10戰0勝3敗的「苦手」紅襪，他終於繳出精彩內容，拿下近三場以來的首勝。本季累計17場登板，成績為3勝6敗，防禦率為2.79，在美聯排名第8。

關鍵字： 菊池雄星天使紅襪洛杉磯棒球

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