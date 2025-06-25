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遭惡劣球迷辱罵亡母　響尾蛇馬提場上痛哭　教頭、隊友齊聲援

▲馬提（Ketel Marte）。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬提（Ketel Marte）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

亞利桑那響尾蛇在台灣時間25日以4比1擊敗芝加哥白襪，但本場比賽開轟的明星二壘手馬提（Ketel Marte）卻在比賽中沮喪落淚，事後證實是因遭惡劣球迷針對已故母親的不當言語所傷。

事情發生在比賽第7局，馬提完成打席後返回休息區時，被發現情緒激動、眼眶泛紅；根據聯盟官方報導指出，一名球迷當時在場邊辱罵馬提，提及他在2017年車禍中過世的母親瓦爾迪茲（Elpidia Valdez），事發後，該名球迷已被現場保全驅離。

響尾蛇主帥羅布洛（Torey Lovullo）在賽後記者會中表示，「我聽到那句話後立刻看向馬提，他也看著那個人，然後低下了頭，我可以看出那對他立即造成了衝擊。」

羅布洛接著補充，他當下在場上擁抱馬提，並向他表達支持，「我對他說我愛你，我與你同在，我們是一體的，你不是孤單的，無論發生什麼事，那傢伙就是個白痴，不值得讓你動搖。」

球隊游擊手佩多摩（Geraldo Perdomo）也在場上安慰馬提，他嚴正指出，「這種事不能再發生，大家都知道馬提是個開朗的人，他努力打球，我為他感到難過也感到生氣，我不知道那個人是誰，但MLB一定要有所行動，我們不能再讓這種狗屎事情在MLB裡繼續存在，那個人應該被禁賽，絕對要禁止他再進球場。」

馬提在2017年失去母親後一度返鄉奔喪、缺席4場比賽，8年過去，馬提始終未能完全釋懷，即使本場中途情緒受影響，馬提仍完成全場比賽，首局他就擊出陽春全壘打，全場4打數2安打，持續著火熱表現。

羅布洛隨後強調，他一定會為球員挺身而出，「今天是個糟糕的時刻，球迷有時會很刻薄，但他們不能越線，我認識馬提已經9年了，他經歷過許多高峰與低谷，今天，我看見他受傷了，我要保護他。」

「我們穿上球衣，準備承受許多壓力，但有些事越過那條明確的底線，我們就是人，會受傷，」羅布洛最後說，「我會像父親一樣保護他們。」

關鍵字： MLB響尾蛇馬提

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