遭惡劣球迷辱罵亡母　響尾蛇馬提場上痛哭　教頭、隊友齊聲援

▲馬提(Ketel Marte)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

亞利桑那響尾蛇在台灣時間25日以4比1擊敗芝加哥白襪,但本場比賽開轟的明星二壘手馬提(Ketel Marte)卻在比賽中沮喪落淚,事後證實是因遭惡劣球迷針對已故母親的不當言語所傷。

Sending love to Ketel Marte who was in tears on the field after a fan yelled something at him about his mother, who passed away in a car accident in 2017, per @CDrottar19 pic.twitter.com/I14Zc1gkV1