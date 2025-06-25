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佐佐木朗希傷勢好轉不痛了！日媒：羅伯斯「話多」意外成壓力來源？

▲▼道奇佐佐木朗希、總教練羅伯斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇佐佐木朗希、總教練羅伯斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊23歲日本投手佐佐木朗希目前因右肩「夾擠症候群」列入60天傷兵名單，本季復出時間仍未明朗。雖然總教練羅伯斯（Dave Roberts）近期強調，「他說自己已經沒有痛感」，但從五月至今，佐佐木的身體狀況數度反覆，日媒報導指出，外界憂心，他所承受的不只是身體的不適，更可能來自教練「公開談話」帶來的輿論壓力。

佐佐木在5月中旬因右肩不適進入傷兵名單，經短暫休養後恢復傳接球練習，當時羅伯斯還透露，「他說沒痛了」，語氣中帶有樂觀。然而到了6月中旬，肩膀狀況再度惡化，被迫中止投球訓練。此時羅伯斯一度轉為悲觀，直言，「我們必須做好本季沒有他也要撐下去的準備。」

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不料僅過一週，情況再次反轉。6月23日播出的《ABEMA》節目《早安羅伯斯》中，羅伯斯露出笑容表示，「這是個令人開心的意外。他說現在已經沒有痛感了。」並補充，「我個人希望他能在8月中或8月底回到場上。」

儘管羅伯斯多次提供佐佐木近況，但從5月初傷勢曝光至今，佐佐木本人僅在剛進入傷兵名單時短暫受訪過一次，其餘如傷情惡化、訓練重啟、恢復進度等消息，幾乎全由羅伯斯對外說明。

對此，有體育媒體評論指出，羅伯斯「話多」的風格雖讓球迷掌握第一手資訊，但當這些談話被片段引用、轉為網路新聞後，部分言論可能被過度解讀或放大，導致佐佐木飽受不必要的批評。

甚至有觀察者指出，「對正處傷痛與心理焦慮中的年輕投手而言，不斷從媒體得知自己狀況被公開討論，反而可能加劇壓力。」

羅伯斯在節目中還提及，佐佐木最初疑似「隱瞞傷勢」，雖表示理解其「想為球隊貢獻」的心情，卻也補上一句，「如果他當時能早點說出口就好了。」這番話引起球迷兩極反應。

《早安羅伯斯》以分享選手場內外秘辛深受粉絲喜愛，例如先前談到大谷當爸爸時就曾透露，「翔平透過FaceTime看著孩子，表情非常驕傲。」

然而，相較於溫馨內容，佐佐木的復健話題卻逐漸被貼上「反覆」「不透明」「壓力大」等標籤。如今雖傳出他已無痛感、恢復傳接球訓練，但外界更希望接下來聽到的，不再只是總教練的「口頭更新」，而是來自佐佐木本人、真正令人安心的好消息。

關鍵字： 道奇隊佐佐木朗希傷勢反覆羅伯斯肩傷

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