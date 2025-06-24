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生涯首度入選明星賽　賴胤豪好驚喜「敲碗」想看衝突！

▲▼ 賴胤豪 。（圖／樂天桃猿提供）

▲賴胤豪 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／台北報導

樂天桃猿賴胤豪生涯首次入選明星賽，連自己都感到相當驚喜，過去都是透過電視鎖定，如今能夠親身參與，讓他興奮不已，「敲碗」期待看到衝突！

賴胤豪2023年第3輪指名加盟桃猿，沒想過職棒第3年就有機會打明星賽，「第一時間看到名單時，有下一跳，想說怎麼會有我。」

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去年明星賽板凳清空，以及王建民和洪一中、陳金鋒以及彭政閔的夢幻對決，都讓賴胤豪留下深刻印象，「全部大賢拜都下場了！」這次入選明星賽，他也很期待可以和陳金鋒教練同隊，「因為我從小就是Lamigo球迷，那時他超猛。」

面對熱鬧的仲夏盛會，賴胤豪不好意思地說，因為自己比較菜，不敢有「想玩」的想法，但頗期待還有衝突，「當然不是真衝突，喜歡那種玩在一起的感覺。」

賴胤豪自4月15日升上一軍已經出賽12場，防禦率2.77，球速最快152公里。回顧開季至今，他表示，一開始登板時，投得有些跌跌撞撞，「那時候比較難熬，但就告訴自己把握每一場出賽。」

逐漸獲得教練團信任後，他也對自己越來越有信心，「現在最重要就是維持，因為最近出賽頻繁，川岸教練有提醒，好好照顧身體，也謝謝教練沒有給我太大壓力，要我盡情展現自己。」

關鍵字： 賴胤豪樂天桃猿明星賽Lamigo教練團

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