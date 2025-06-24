布坎南客串練游擊　挑戰MVP舞步有自信：兒子遺傳我的

▲布坎南。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將洋投布坎南（David Buchanan）24日接受訪問，暢談他來台後的投球調整、與捕手豊暐的合作默契，以及場下與家人一同探索台灣的生活點滴。從投手丘上的心法到球場外的親子時光，布坎南展現了職業球員的敬業與對新環境的熱情。

布坎南來台首戰在大巨蛋對味全龍投5局，僅失1分非責失分，第二場登板20日在澄清湖球場對台鋼雄鷹。他說明，首次出賽時受到投球數限制，因此只投了五局，實際上並非表現問題。兩場比賽之間，他並未大幅調整策略，僅針對卡特球進行小幅修正。他強調，整體投球心態與內容維持一致，主要是身體狀態允許才拉長了投球局數。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到台灣的濕熱氣候，布坎南表示自己早已做好準備。他在比賽前會補充維生素、吃香蕉等幫助補水與保持能量，也強調良好的訓練與休息是維持穩定表現的關鍵。

在澄清湖出賽時與捕手豊暐搭配，布坎南稱讚這位搭檔表現出色，並透露雙方從得知將搭配起就展開密切溝通。他們在賽前討論戰術，賽中即時進行問題調整，賽後也一起檢討並交流未來方向。

對於被魔鷹擊出全壘打，布坎南坦言：「老實說，那球剛打出去時我不認為會飛出牆外，但他真的很強壯。」他認為自己的投球位置並不理想，沒有成功壓低球路，豊暐有做好的工作，是失投造成的結果。

訪問中也談到他的孩子布拉德利在觀眾席開心跳舞的畫面。布坎南笑說，孩子的舞蹈天分應該遺傳自他，自己在韓國打球時也很愛跳舞。對於布拉德利當時被請下舞台，他表示雖然孩子有些失落，但他理解現場安排，也期待未來如果能奪得MVP，能與孩子們一起上台跳舞，「當然，前提是我得先拿到MVP。」

布坎南的太太在社群上秀出一家人參觀高雄佛光山的照片。布坎南分享，這趟行程由太太規劃。他表示，妻子總會找些值得一探的景點來製造美好回憶，而佛光山宏偉的建築與靜謐氛圍讓他們印象深刻，「那天其實剛好也是我要先發的日子，但我們還是抽空去了，真的很漂亮。」

在訓練方面，布坎南偏好具機動性的課程，他坦言跑步令人乏味，所以他主動在球隊守備練習時站上游擊防區，模擬游擊手步伐進行訓練。他還自曝在韓職時期甚至會找外野教練打飛球給他追。

在效力養樂多燕子時曾擔任打者，在韓職則在明星賽中，對高祐錫150公里速球打過安打，他透露，「在日本需要打擊，所以針對打擊下很多工夫，至少要幫助自己打一點分數。」在韓國那個打席，其實有跟捕手「套招」，請投手配直球。至於現在的打擊，他笑言，「打直球應該還可以，變化球可能就沒辦法了。」