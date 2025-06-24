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辛元旭缺陣！旅日資歷陳愷佑生涯首度升一軍　鋒總看好游擊潛力

▲陳愷佑就讀日本東日本國際大學。（圖／陳愷佑提供）

▲陳愷佑就讀日本東日本國際大學。（圖／陳愷佑提供）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將辛元旭因右手指挨球吻動刀，24日首度拉上旅日經驗的陳愷佑生上一軍，即將迎來初登場。

陳愷佑去年二軍出賽34場，打擊率.231、 長打率.269、上壘率.310。今年進步幅度不少，至今累計31場出賽，敲出3轟、二壘安打3支、三壘安打4支，打擊率.276、長打率.480、上壘率.351。

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總教練陳金鋒表示，「愷佑以二、游為主，他還在進步成長中，只是現在有傷兵，上來替補。他還是要繼續在二軍訓練，也期待他能成為游擊人選。他的速度、力量，守備能力各方面都不錯。」

陳愷佑出生於台灣高雄市，主要守備位置為游擊手，亦具備投手能力。學生時期展現「二刀流」潛力，國中畢業後赴日就讀高知中央高等學校，並進入東日本國際大學，主要擔任投手。

2023年返台參加中職季中選秀，以第七輪被富邦悍將選中，簽約金80萬，激勵獎金40萬，正式展開職棒生涯。2024年代表台灣海洋隊參加亞洲冬季棒球聯盟，2025年6月因隊友辛元旭受傷升上一軍。陳愷佑擁有旅日經歷，擔任投手時球速最快達148公里，守備範圍廣，臂力與腳程俱佳，未來發展備受期待。

關鍵字： 陳愷佑富邦悍將台灣日本二刀流

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