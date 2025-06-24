賈吉敲第28轟難挽敗　洋基得點圈12打數掛零火力熄滅

▲賈吉（Aaron Judge）賽季第28轟出爐。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基在台灣時間24日作客大美國球場，展開與紅人的系列賽首戰，雖然隊長賈吉（Aaron Judge）在首局轟出本季第28支全壘打率領條紋軍先馳得點，但比賽至此之後卻未能維持攻勢，全場得點圈12打數無安打，最終洋基1比6不敵紅人，近況持續委靡不振。

洋基此戰多次攻佔壘包卻遲遲無法把握機會，全場共留下9人殘壘，其中8局上半貝林傑（Cody Bellinger）開局擊出二壘打，隨後賈吉保送上壘，沒想到接替上場打擊的史坦頓（Giancarlo Stanton）與奇澤姆（Jazz Chisholm Jr）遭三振出局，沃爾普（Anthony Volpe）則擊出一壘滾地球，追分機會瞬間化解。

Yankees’ Giancarlo Stanton ‘looks pretty good’ since returning from injury https://t.co/vqAbPANtHj pic.twitter.com/iQ2YiU06Ob — New York Post Sports (@nypostsports) June 24, 2025

「當我們有得分機會時，卻無法把球打進場內，這就是關鍵，球隊整場0-12的得點圈表現，也突顯火力斷層的問題，」洋基主帥布恩（Aaron Boone）賽後表示。

賈吉接著則強調進攻意識與打席計劃的重要性，「我認為這是回到打者本身的專注問題，打擊時要有計劃，試圖執行，你不可能每次都打回來或推進跑者，但只要我們持續有好的打席，我對我們的勝算仍有信心。」

Allan Winans with his first strikeout as a Yankee pic.twitter.com/ciQXRqpHx3 — YES Network (@YESNetwork) June 23, 2025

由於原定左投亞布羅（Ryan Yarbrough）因傷缺陣，洋基此戰由右投新秀威南斯（Allan Winans）擔綱先發，他在前3局僅用24球就解決紅人打線，展現十足壓制力；無奈第4局起投球落點逐漸偏紅中，被克魯茲（Elly De La Cruz）敲出帶有打點的三壘安打，隨後斯蒂爾（Spencer Steer）擊出高飛犧牲打送回分數，最後拉克斯（Gavin Lux）轟出陽春砲，紅人4比1擴大優勢。

Allan Winans held the Reds scoreless on 24 pitches until the fourth inning pic.twitter.com/r5moqSpvX5 — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) June 24, 2025

「我覺得我還有另一檔速度可以發揮，」威南斯在賽後檢討道，「幾個球沒投好，有些快速球我希望能收回，但總的來說，我盡力讓球隊保持競爭力，牛棚也做得很好。」

威南斯總計投了4.1局，被擊出5支安打、失4分；布恩賽後受訪時對他的初登板仍給予肯定，但同時也指出，「他不能投在紅中，其實沒多少投手可以，他的球不是那種壓倒性的，所以他需要投出變化並且要有精準控球。」

此外本戰也是洋基交手前捕手崔維諾（Jose Trevino）的首場比賽，賽前布恩親自為他頒發2024年美聯冠軍戒指，並稱讚他「提升了我們的更衣室氛圍」；第2局打席前，洋基捕手威爾斯（Austin Wells）還向崔維諾說「我愛你」，崔維諾也熱情回應。

Jose Trevino walking up to Pop Smoke as respect to Aaron Judge is awesome

pic.twitter.com/FMy0E94OMO — 4 Train Savages (@FourSavages) June 24, 2025

崔維諾方面則回敬一份驚喜，他在第3局打席時請工作人員播放賈吉在洋基球場的登場曲《Hello》（Pop Smoke演唱），引來賈吉在右外野會心一笑，還特別脫帽致意。

「聽到那首歌時我真的笑出來了，」賈吉最後表示，「他是我在這裡最喜歡的隊友之一，總是全力以赴，把團隊擺在第一位，你看到他現在在辛辛那提的成績，絕對不是偶然，那是因為他這個人的態度和努力，我們確實很想他，也為他感到開心，明天，我們要上場去痛宰他們了。」