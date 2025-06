賈吉敲第28轟難挽敗　洋基得點圈12打數掛零火力熄滅

▲賈吉(Aaron Judge)賽季第28轟出爐。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

紐約洋基在台灣時間24日作客大美國球場,展開與紅人的系列賽首戰,雖然隊長賈吉(Aaron Judge)在首局轟出本季第28支全壘打率領條紋軍先馳得點,但比賽至此之後卻未能維持攻勢,全場得點圈12打數無安打,最終洋基1比6不敵紅人,近況持續委靡不振。

洋基此戰多次攻佔壘包卻遲遲無法把握機會,全場共留下9人殘壘,其中8局上半貝林傑(Cody Bellinger)開局擊出二壘打,隨後賈吉保送上壘,沒想到接替上場打擊的史坦頓(Giancarlo Stanton)與奇澤姆(Jazz Chisholm Jr)遭三振出局,沃爾普(Anthony Volpe)則擊出一壘滾地球,追分機會瞬間化解。

Yankees’ Giancarlo Stanton ‘looks pretty good’ since returning from injury https://t.co/vqAbPANtHj pic.twitter.com/iQ2YiU06Ob — New York Post Sports (@nypostsports) June 24, 2025

「當我們有得分機會時,卻無法把球打進場內,這就是關鍵,球隊整場0-12的得點圈表現,也突顯火力斷層的問題,」洋基主帥布恩(Aaron Boone)賽後表示。

賈吉接著則強調進攻意識與打席計劃的重要性,「我認為這是回到打者本身的專注問題,打擊時要有計劃,試圖執行,你不可能每次都打回來或推進跑者,但只要我們持續有好的打席,我對我們的勝算仍有信心。」

Allan Winans with his first strikeout as a Yankee pic.twitter.com/ciQXRqpHx3 — YES Network (@YESNetwork) June 23, 2025

由於原定左投亞布羅(Ryan Yarbrough)因傷缺陣,洋基此戰由右投新秀威南斯(Allan Winans)擔綱先發,他在前3局僅用24球就解決紅人打線,展現十足壓制力;無奈第4局起投球落點逐漸偏紅中,被克魯茲(Elly De La Cruz)敲出帶有打點的三壘安打,隨後斯蒂爾(Spencer Steer)擊出高飛犧牲打送回分數,最後拉克斯(Gavin Lux)轟出陽春砲,紅人4比1擴大優勢。

Allan Winans held the Reds scoreless on 24 pitches until the fourth inning pic.twitter.com/r5moqSpvX5 — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) June 24, 2025

「我覺得我還有另一檔速度可以發揮,」威南斯在賽後檢討道,「幾個球沒投好,有些快速球我希望能收回,但總的來說,我盡力讓球隊保持競爭力,牛棚也做得很好。」

威南斯總計投了4.1局,被擊出5支安打、失4分;布恩賽後受訪時對他的初登板仍給予肯定,但同時也指出,「他不能投在紅中,其實沒多少投手可以,他的球不是那種壓倒性的,所以他需要投出變化並且要有精準控球。」

此外本戰也是洋基交手前捕手崔維諾(Jose Trevino)的首場比賽,賽前布恩親自為他頒發2024年美聯冠軍戒指,並稱讚他「提升了我們的更衣室氛圍」;第2局打席前,洋基捕手威爾斯(Austin Wells)還向崔維諾說「我愛你」,崔維諾也熱情回應。

Jose Trevino walking up to Pop Smoke as respect to Aaron Judge is awesome

pic.twitter.com/FMy0E94OMO — 4 Train Savages (@FourSavages) June 24, 2025

崔維諾方面則回敬一份驚喜,他在第3局打席時請工作人員播放賈吉在洋基球場的登場曲《Hello》(Pop Smoke演唱),引來賈吉在右外野會心一笑,還特別脫帽致意。

「聽到那首歌時我真的笑出來了,」賈吉最後表示,「他是我在這裡最喜歡的隊友之一,總是全力以赴,把團隊擺在第一位,你看到他現在在辛辛那提的成績,絕對不是偶然,那是因為他這個人的態度和努力,我們確實很想他,也為他感到開心,明天,我們要上場去痛宰他們了。」