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為了保護年輕球員！　教士小塔提斯控告「BLA」違法放貸

▲▼教士小塔提斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲小塔提斯為了保護年輕球員，提告BLA。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

教士球星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）近日對協助年輕運動員取得資金的企業「Big League Advantage, BLA」提出訴訟，指控該公司以「打出成績後再還款」為名，實則進行違法放貸並對弱勢球員進行經濟剝削。

BLA創辦人為前費城人投手施瓦默（Michael Schwimer），公司主打的投資方式為，先提供一筆資金給年輕選手，若未來選手沒有升上大聯盟可免還款，但一旦登上大聯盟，則需按規定比例繳交生涯收入給該公司。

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小塔提斯在2017年與BLA簽約，當時他仍在小聯盟發展，雙方協議若他日後晉升大聯盟，需從收入中分潤給BLA，儘管此模式表面上為「投資支持」，但小塔提斯及律師團隊認為該行為已構成未經許可的非法貸款。

小塔提斯在訴狀中批評，「BLA長年躲避法律監管，吸取選手收入，實質上是無執照的放貸機構。」他進一步強調，此次訴訟不只是為了自己，更是為了保護來自拉丁美洲等經濟弱勢地區的年輕球員，「這些人只是想追逐夢想、改善家庭生活，卻被不公平條件所困，我希望他們能遠離掠奪性金融交易，專注於熱愛的棒球。」

▲▼教士小塔提斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲根據當時簽屬的合約，小塔提斯目前需要支付BLA高達3400萬美元。（圖／達志影像／美聯社）

小塔提斯的代理律師赫茲柏格（Robert Hertzberg）強調，BLA未具備貸款執照，卻違反加州消費者保護法，違法提供高風險貸款，且對協議內容有所隱瞞。

根據赫茲柏格說法，小塔提斯當年從BLA獲得200萬美元預付款，代價是未來總收入的10%歸BLA所有。

自2021年小塔提斯與教士簽下14年、總值3億4000萬美元合約後，他目前已須支付大量分潤，若未來再簽新約，也仍需繼續支付BLA。

赫茲柏格指出，儘管小塔提斯的合約當時是在多明尼加簽署，但由於他目前居住於加州，依法可受到當地消費者保護法的保障，他也強調，此次提出訴訟除了維護個人權益爭議外，更希望能爭取公共禁令，防止未來有更多年輕球員落入類似陷阱。

事實上，這並非BLA首次被提告。2018年，前大聯盟球員米吉亞（Francisco Mejía）也因被要求將10%收入交予BLA而興訟，但該案最終撤回。

關鍵字： MLB教士小塔提斯BLA

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