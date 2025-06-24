運動雲

>

林子崴相隔790天重返一軍！川岸強看好：有望成為中職Top3左投

▲▼樂天桃猿林子崴。（圖／記者李毓康攝）

▲樂天桃猿林子崴。（圖資料照／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

23歲樂天桃猿左投林子崴，歷經2023年9月左手肘韌帶置換手術，休養復健將近兩年，終於在今日回歸一軍戰場。這也是他繼2023年4月26日後、時隔790天再度於一軍亮相。

本季林子崴在二軍出賽8場、7場先發，繳出防禦率1.24、每局被上壘率僅0.93，最快球速達147公里。球隊在上上周通知他升上一軍，二軍牛棚教練蔡明晋原想給他驚喜，他笑說，「其實已經從管理那邊先知道。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

以前大頭症？川岸當頭棒喝　術後大轉變

林子崴坦言，開刀後不只是身體狀態調整，連生活習慣也徹底改變，「復健開始就做了很多改變，連飲食、作息都變得更規律。以前會亂吃、熬夜，現在比較像職業球員了。」

回想開刀之前，他也曾迷惘，那時剛進職棒面對第3個球季，卻突然開刀，心態也不好，「還因為這樣被川岸強教練罵。」他坦言，自己當時有點大頭症，直到經歷低潮，才逐步修正態度，「剛進來沒遇到什麼挫折，別人說什麼很難聽進去，手不舒服也沒有去想太多，就覺得只是不舒服。」

開刀那一年，林子崴整季在一軍只有登板一場，隔年整季沒有比賽，「那段時間讓我開始有危機意識，知道不能再這樣下去。」

▲▼12強官辦熱身賽，川岸強。（圖／記者李毓康攝）

▲川岸強。（圖資料照／記者李毓康攝）

感謝廣瀨大輔　找回穩定投球機制

復健期間，林子崴很感謝運動表現教練廣瀨大輔的幫助，「那時開始傳接球，剛好遇到他來，姿勢修正、訓練方式都有幫助，現在還在持續使用。」

他指出，自己整個投球機制改變很多，「連腳的重心、出手點都不一樣，投球穩定度更好，身體活動度也提升。」

目標150公里？周教練說他可以！

術後重返投手丘，林子崴在二軍最快投到147公里刷新個人最速，是否有想過挑戰150公里，他直言沒想過，「我一直覺得自己不是那種運動能力特別強、天賦特別高的選手，但有一次我跟周教練（高中恩師周宗志）說，我已經可以投到146公里了，他回我，那很好啊！」

「我又問他，『你教我這麼久，你覺得我有可能投到150嗎？』他直接說，當然可以啊。」周教練的回答，讓林子崴感到又驚又喜，甚至笑說：「他怎麼看得出我可以？」

林子崴指出，自己從高中時期就非常勤奮練球，當時成果有限，「但周教練說，現在運動科學進步，加上職棒的訓練量，如果繼續努力，要突破應該是有機會的。而且我現在才23歲，還有很大的進步空間。」

他也透露休賽季開始刻意增加肌肉量，從復健時期的76公斤增至現在的86公斤，「以前身材太油膩了，現在比較健康一點，對職業球員來說也比較合格。」

▲▼ 林子崴 。（圖／記者王真魚攝）

▲林子崴復健時期的76公斤增至現在的86公斤 。（圖／記者王真魚攝）

川岸強教練看好潛力　盼他成中職前三左投

談到林子崴的蛻變，桃猿一軍投手教練川岸強早在去年秋訓就向他預告，將在今年夏天重返一軍。回想川案教練的「神預言」，林子崴至今仍感到不可思議，「他那時就告訴我，今年開季不會在一軍，但大概是夏天，6、7月的時候會拉上來，結果真的如他所說。」

林子崴透露川岸對他的期待，「他希望我成為中職前3名的左投，也要向響尾蛇的林昱珉看齊。」

對此，川岸表示，去年確實有和林子崴聊到相關話題，「當然，他現在還沒成為這樣的選手，但確實有和他說，他是有這個可能性，主要是因為他作為左投的綜合能力很高，有球速又有控球，我想是有機會成為前3左投。」

不過川岸仍提醒，他在術後已經投到147公里，但比賽不是比快，「他現在如果全力催，應該是有機會丟到150公里，但如果一直催球速，可能會疲勞，關於這一點，會再提醒他要特別注意。我們隊上就有魔神樂這個範本，球速不快也能宰制打者。」

術後790天重返一軍　沒有失敗空間

重回一軍令人期待，林子崴以平常心面對，「復健過程做了很多準備，現在上來不會太緊張，反而是很平靜地去持續完成日常該做的事情。」

林子崴表示，現在對他來說，最重要的課題就是如何在一軍投出穩定的成績。他認為這需要靠經驗一點一滴累積，而年輕球員獲得上場機會的同時，也意味著必須更加珍惜與把握。

他坦言，「我沒有太多空間可以去失敗，但我也不會一直這樣想，因為我在二軍的時候，已經準備得很充分，包含復健的過程，我真的做了很多準備，會努力把握每一場機會。」

川岸期待他能在場上複製二軍表現，「好好展現原本的自己，不會有太大問題！」

關鍵字： #林子崴 #重返一軍 #中職左投 #樂天桃猿 #中職Top3 #棒球復出 #中華職棒 #先發投手 #川岸強 #147公里 #復健成功 #台灣棒球 #中職新星

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／悲情！ESPN證實　NBA溜馬哈利伯頓右腳阿基里斯腱撕裂

快訊／悲情！ESPN證實　NBA溜馬哈利伯頓右腳阿基里斯腱撕裂

曾豪駒親揭中華隊選將考量　點名未入選2位潛力股：期待年輕選手

曾豪駒親揭中華隊選將考量　點名未入選2位潛力股：期待年輕選手

大谷翔平締造大聯盟125年唯一壯舉　復出第2場登板即達成空前紀錄

大谷翔平締造大聯盟125年唯一壯舉　復出第2場登板即達成空前紀錄

中華隊、明星賽名單揭曉！曾豪駒宣布林智勝、胡金龍加入中華隊

中華隊、明星賽名單揭曉！曾豪駒宣布林智勝、胡金龍加入中華隊

麥康諾哽咽向溜馬迷道歉　感性談哈利伯頓：他重傷還安慰我們

麥康諾哽咽向溜馬迷道歉　感性談哈利伯頓：他重傷還安慰我們

哈利伯頓撕裂阿基里斯腱！預計下季報銷　溜馬衝冠藍圖被打亂

哈利伯頓撕裂阿基里斯腱！預計下季報銷　溜馬衝冠藍圖被打亂

國王G4防守大當機　林書豪：是球員的責任

國王G4防守大當機　林書豪：是球員的責任

摩爾斯重獲啟用表現大爆發　海神主帥：今晚他非常強悍

摩爾斯重獲啟用表現大爆發　海神主帥：今晚他非常強悍

湖人尷尬？舊將卡魯索助雷霆封王嗨喊：我有真正的冠軍了

湖人尷尬？舊將卡魯索助雷霆封王嗨喊：我有真正的冠軍了

邱子軒遭罰3萬自嘲花錢消災　得0分被克雷格虧才回穩

邱子軒遭罰3萬自嘲花錢消災　得0分被克雷格虧才回穩

張學友澳門場被要求「講普通話」　霸氣婉拒「學一下廣東話」

熱門新聞

快訊／悲情！ESPN證實　NBA溜馬哈利伯頓右腳阿基里斯腱撕裂

曾豪駒親揭中華隊選將考量　點名未入選2位潛力股：期待年輕選手

大谷翔平締造大聯盟125年唯一壯舉　復出第2場登板即達成空前紀錄

中華隊、明星賽名單揭曉！曾豪駒宣布林智勝、胡金龍加入中華隊

麥康諾哽咽向溜馬迷道歉　感性談哈利伯頓：他重傷還安慰我們

哈利伯頓撕裂阿基里斯腱！預計下季報銷　溜馬衝冠藍圖被打亂

讀者回應

﻿

熱門新聞

1ESPN證實　哈利伯頓阿基里斯腱撕裂

2曾豪駒親揭中華隊選將考量

3大谷翔平締造MLB 125年唯一壯舉

4曾豪駒宣布林智勝、胡金龍加入中華隊

5麥康諾談哈利伯頓：重傷還安慰隊友

最新新聞

1林萬益潛水艇啟航挑戰職棒夢

2破天荒聯名！大谷曬愛犬遊戲王卡

3大專全壘打王顏采丞投入選秀

4林子崴復出！川岸看好：中職Top3左投

5哈利伯頓撕裂阿基里斯腱！下季報銷

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

SGA奪冠！談哈利伯頓傷退「競爭有時候就是不公平」

【明星賽購票看這！】25日中午開賣！各隊韓援啦啦隊助陣超豪華

銀次來台開球重溫搭檔林英傑　與曾豪駒熱聊訓練卻喊不敢多說

【冷面女王來了】李珠珢自Cue重現面無表情三振舞

輔助判決確認全壘打　隊友幫忙提醒潘傑楷：打到李多慧

張學友澳門場被要求「講普通話」　霸氣婉拒「學一下廣東話」

【看影片網氣炸】梅花鹿遭整群屁孩勒脖拖出「要拍照的快點」

【澎湖老闆現身了】韓女星尹到怡遭羞辱！老闆稱「沒事先聯絡」批不尊重

【紅毯跑出一個阿嬤】婚禮拍帥孫拍到站C位！連新郎都笑場了

【泰格與雪兒】我的好室友
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366