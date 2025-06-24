林子崴相隔790天重返一軍！川岸強看好：有望成為中職Top3左投

▲樂天桃猿林子崴。（圖資料照／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

23歲樂天桃猿左投林子崴，歷經2023年9月左手肘韌帶置換手術，休養復健將近兩年，終於在今日回歸一軍戰場。這也是他繼2023年4月26日後、時隔790天再度於一軍亮相。

本季林子崴在二軍出賽8場、7場先發，繳出防禦率1.24、每局被上壘率僅0.93，最快球速達147公里。球隊在上上周通知他升上一軍，二軍牛棚教練蔡明晋原想給他驚喜，他笑說，「其實已經從管理那邊先知道。」

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以前大頭症？川岸當頭棒喝 術後大轉變

林子崴坦言，開刀後不只是身體狀態調整，連生活習慣也徹底改變，「復健開始就做了很多改變，連飲食、作息都變得更規律。以前會亂吃、熬夜，現在比較像職業球員了。」

回想開刀之前，他也曾迷惘，那時剛進職棒面對第3個球季，卻突然開刀，心態也不好，「還因為這樣被川岸強教練罵。」他坦言，自己當時有點大頭症，直到經歷低潮，才逐步修正態度，「剛進來沒遇到什麼挫折，別人說什麼很難聽進去，手不舒服也沒有去想太多，就覺得只是不舒服。」

開刀那一年，林子崴整季在一軍只有登板一場，隔年整季沒有比賽，「那段時間讓我開始有危機意識，知道不能再這樣下去。」





▲川岸強。（圖資料照／記者李毓康攝）

感謝廣瀨大輔 找回穩定投球機制

復健期間，林子崴很感謝運動表現教練廣瀨大輔的幫助，「那時開始傳接球，剛好遇到他來，姿勢修正、訓練方式都有幫助，現在還在持續使用。」

他指出，自己整個投球機制改變很多，「連腳的重心、出手點都不一樣，投球穩定度更好，身體活動度也提升。」

目標150公里？周教練說他可以！

術後重返投手丘，林子崴在二軍最快投到147公里刷新個人最速，是否有想過挑戰150公里，他直言沒想過，「我一直覺得自己不是那種運動能力特別強、天賦特別高的選手，但有一次我跟周教練（高中恩師周宗志）說，我已經可以投到146公里了，他回我，那很好啊！」

「我又問他，『你教我這麼久，你覺得我有可能投到150嗎？』他直接說，當然可以啊。」周教練的回答，讓林子崴感到又驚又喜，甚至笑說：「他怎麼看得出我可以？」

林子崴指出，自己從高中時期就非常勤奮練球，當時成果有限，「但周教練說，現在運動科學進步，加上職棒的訓練量，如果繼續努力，要突破應該是有機會的。而且我現在才23歲，還有很大的進步空間。」

他也透露休賽季開始刻意增加肌肉量，從復健時期的76公斤增至現在的86公斤，「以前身材太油膩了，現在比較健康一點，對職業球員來說也比較合格。」

▲林子崴復健時期的76公斤增至現在的86公斤 。（圖／記者王真魚攝）

川岸強教練看好潛力 盼他成中職前三左投

談到林子崴的蛻變，桃猿一軍投手教練川岸強早在去年秋訓就向他預告，將在今年夏天重返一軍。回想川案教練的「神預言」，林子崴至今仍感到不可思議，「他那時就告訴我，今年開季不會在一軍，但大概是夏天，6、7月的時候會拉上來，結果真的如他所說。」

林子崴透露川岸對他的期待，「他希望我成為中職前3名的左投，也要向響尾蛇的林昱珉看齊。」

對此，川岸表示，去年確實有和林子崴聊到相關話題，「當然，他現在還沒成為這樣的選手，但確實有和他說，他是有這個可能性，主要是因為他作為左投的綜合能力很高，有球速又有控球，我想是有機會成為前3左投。」

不過川岸仍提醒，他在術後已經投到147公里，但比賽不是比快，「他現在如果全力催，應該是有機會丟到150公里，但如果一直催球速，可能會疲勞，關於這一點，會再提醒他要特別注意。我們隊上就有魔神樂這個範本，球速不快也能宰制打者。」

術後790天重返一軍 沒有失敗空間

重回一軍令人期待，林子崴以平常心面對，「復健過程做了很多準備，現在上來不會太緊張，反而是很平靜地去持續完成日常該做的事情。」

林子崴表示，現在對他來說，最重要的課題就是如何在一軍投出穩定的成績。他認為這需要靠經驗一點一滴累積，而年輕球員獲得上場機會的同時，也意味著必須更加珍惜與把握。

他坦言，「我沒有太多空間可以去失敗，但我也不會一直這樣想，因為我在二軍的時候，已經準備得很充分，包含復健的過程，我真的做了很多準備，會努力把握每一場機會。」

川岸期待他能在場上複製二軍表現，「好好展現原本的自己，不會有太大問題！」