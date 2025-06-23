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快訊／江坤宇破66萬人氣王　瑪利歐助陣中職明星賽

▲江坤宇人氣王。（圖／記者楊舒帆攝）

▲江坤宇人氣王。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

2025年「台灣精品中華職棒明星對抗賽」將於7月19、20日在臺北大巨蛋盛大登場，今年明星賽火力全開再創話題，不僅投票總數突破2,146萬票刷新紀錄，更首度跨界攜手日本任天堂，以《瑪利歐賽車世界》為主題，打造結合棒球與電玩娛樂的夏季派對！

中職明星賽由「TEAM STAR」對決「TEAM TAIWAN」，票選結果於今（23）日正式公布。人氣球星江坤宇以66萬多票勇奪「人氣王」，繼2023年後生涯第二次，他因腳傷無法來到記者會現場，透過影片感謝球迷投票，也喊話「球場見」！。

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全壘打大賽陣容也同步出爐，包括魔鷹、林安可、吉力吉撈．鞏冠、張育成、林智勝等人氣強打將輪番上演重砲對決，拚搶最強轟王頭銜。

今年活動更進一步與任天堂合作，現場設有《瑪利歐賽車世界》與《咚奇剛 蕉力全開》體驗區，瑪利歐、路易吉、碧姬公主等角色也將驚喜現身與球迷互動，每位入場球迷還能獲得角色造型紙帽，盡情沉浸棒球×遊戲的夏日嘉年華。

「戰技挑戰賽」為明星賽注入更多趣味性，首日登場的「鐵捕封殺王」將考驗選手的傳球準度；次日「全方位打擊王」比拚球員的綜合打擊實力。此外，輕鬆又逗趣的「趣味接力賽」也將於兩日熱鬧登場，由球員、啦啦隊女孩與吉祥物等組隊，自本壘出發，限時完成各項指定任務，繞場一圈後率先返回本壘的隊伍獲勝。

明星賽門票將於6月25日中午12點於ibon售票系統開賣，內野與外野多區座位同步釋出，購票即贈限量聯名應援品。精選內野「自金特區」每場限量252席，享專屬通道、女孩簽名毛巾與賽後碰拳資格；其他區域票價480至4080元不等，凡購票皆可參加現場抽獎，有機會將《Nintendo Switch 2 瑪利歐賽車世界主機組》帶回家！

明星賽兩日賽程分別為7月19日18:05與7月20日16:05開打，中華隊與明星隊分列一壘與三壘側，購票時敬請留意座位區域。屆時賽事將透過ELTA體育、LINE TODAY、公視+、CPBLTV等平台轉播，並由中華電信提供多視角觀賽服務，邀請球迷一同鎖定最熱血的夏日棒球盛會！

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