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克服雨勢與對手頑抗　凱斯勒諾丁漢封后賽季第2冠入袋

▲凱斯勒（McCartney Kessler）勇奪諾丁漢女網賽冠軍。（圖／翻攝自X／the_LTA）

▲凱斯勒（McCartney Kessler）勇奪諾丁漢女網賽冠軍。（圖／翻攝自X／the_LTA）

實習記者胡冠辰／綜合報導

美國網球新星凱斯勒（McCartney Kessler）在台灣時間23日凌晨英國諾丁漢公開賽女子決賽中，以6比4、7比5擊退烏克蘭好手雅斯特雷姆斯卡（Dayana Yastremska），收下個人今年第2座冠軍（生涯第3座），這場比賽也是凱斯勒首次在非硬地場地上封后，寫下個人紀錄。

比賽首盤在凱斯勒4比2領先時，因雨中斷約10分鐘，凱斯勒在比賽恢復後持續施壓，取得雙破發領先，儘管雅斯特雷姆斯卡追回一破，無奈比賽又遇強風暴雨，導致比賽延誤近90分鐘；重新開賽後，凱斯勒迅速拿下僅剩的2分，6比4先下一城。

第2盤戰況更為激烈，凱斯勒靠穩健回球率先破發，但在5比3領先時錯失5個冠軍點，讓雅斯特雷姆斯卡保住發球局，並破發將局數扳平至5比5，然而凱斯勒氣勢未減，隨即回破並再次迎來發球勝賽，在比賽最後凱斯勒以一記反拍穿越球讓她鎖定第6個冠軍點，在對手回球出界後完成致勝一擊，如願封后。

「我真的很興奮又贏得一座冠軍，」凱斯勒賽後表示，「我在上一站比賽中鎩羽而歸，所以這次特別想贏下這場比賽。」

隨後凱斯勒也談到對草地作戰的心理準備，「我們昨天看了天氣預報，知道會起風，所以預期比賽不會太好看，我知道我必須保持冷靜，打出保守但穩定的表現，希望這樣就足以贏球，我一直覺得自己會喜歡草地比賽，現在真的證明了這一點，這讓我感到非常特別也很享受。」

25歲的凱斯勒近兩年表現強勢，先後在克里夫蘭與荷巴特封后，如今又於諾丁漢奪冠，預計在下周WTA世界排名將首度躍進Top40，甚至有望在溫布頓網球錦標賽成為種子球員。

關鍵字： WTA凱斯勒諾丁漢公開賽

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