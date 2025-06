克服雨勢與對手頑抗　凱斯勒諾丁漢封后賽季第2冠入袋

▲凱斯勒(McCartney Kessler)勇奪諾丁漢女網賽冠軍。(圖/翻攝自X/the_LTA)



實習記者胡冠辰/綜合報導

美國網球新星凱斯勒(McCartney Kessler)在台灣時間23日凌晨英國諾丁漢公開賽女子決賽中,以6比4、7比5擊退烏克蘭好手雅斯特雷姆斯卡(Dayana Yastremska),收下個人今年第2座冠軍(生涯第3座),這場比賽也是凱斯勒首次在非硬地場地上封后,寫下個人紀錄。

