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獅猿戰陣容微調！馬傑森重返先發　陳傑憲也回來了

▲▼中職陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

▲陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿20日針對先發陣容進行調整，馬傑森重返先發名單、擔任第8棒游擊手，余德龍則移防外野。統一獅打線也有稍作調整，陳傑憲傷後回到先發打線，擔任第3棒左外野，總教練林岳平透露，林安可仍以代打為主。

談到馬傑森先前狀況，古久保指出他最近打擊時「想太多」，導致表現綁手綁腳，「想法可以再簡單一點，這樣站上打擊區，會更好一點。」

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至於林政華未先發，古久保表示主要考量對手先發投手是左投，「他今年對左投的成績看起來比較吃力，對他來說比較不利，所以今天讓他從板凳出發。」他強調，跟昨天的事完全沒有關係。

桃猿目前陣容仍有多名主力處於觀察階段，捕手廖健富已隨隊，何時歸隊仍未定案。古久保透露，「要的話也是上半季尾聲才可能會拉上來，還是要看能不能拚上半季冠軍，再決定時機。」

另一名主力打者林立仍未先發，古久保說明，「目前狀況還是不夠穩定，當然希望能讓他上去。」
此外，投手林子崴已註冊隨隊，古久保指出，「有機會先發，就看安排在本周還是下周。」

獅隊先發陣容也有調整，陳傑憲左手腕無力已多日未先發，今天擔任第3棒左外野，至於林安可，林岳平表示，還是擔心萬一又一次全力衝刺造成不適，「怕可能會休息更久，所以還是讓他先以代打為主，如果球隊需要，或許會早一點（上場）。」

獅隊另有球員異動，包括田子杰下二軍，李丞齡回鍋後首度重返一軍。林岳平表示，「已經讓田子傑出賽3場，但打擊都沒有上壘，我想是時候可以換人。」他強調，「沒有不好啦，也讓他出賽3場了，加上傑憲可以回來了，就做出這調度。」

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