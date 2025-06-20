運動雲

>

山本由伸苦吞本季第6敗　坦言被柏格茲敲3安「需反省」

▲▼道奇山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

▲山本由伸單場被柏格茲擊出3支安打。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇日本投手山本由伸在今（20）日對教士之戰擔綱先發，主投6又1/3局被敲7安打、失3分，雖然本場一掃前役陰霾，成功控制保送，但因無法解決明星游擊手柏格茲（Xander Bogaerts）的3安猛攻，再加上隊友火力欠佳，最終吞下本季個人第6敗。

山本在第2局先被柏格茲轟出陽春砲失1分，第5局再度被其擊出內野安打，隨後在無人出局一、三壘有人的情況下，被「小鷹俠」伊格列夏斯（Jose Iglesias）敲出左外野高飛犧牲打再失1分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第7局，山本再度對決柏格茲，不料再次被他敲出中間方向二壘安打，接著又被柯朗沃斯（Jake Cronenworth）擊出場地規則二壘安打失掉第3分，雖然後續成功三振伊格列夏斯，但球數已來到100球，被總教練換下，黯淡退場。

賽後山本對於被柏格茲3打數全數敲安坦言，「當然，打者很出色，但我認為自己還有可以做到更好的地方，要反省的地方有很多。」不過與上一場出現生涯最差5次保送相比，本場未投出任何四壞球，他表示，「我認為今天整體投球內容算是不錯。」

山本本季展現穩定修正能力，至今未曾連2場崩盤，他表示，「不管投得好或不好，我都會在1周內做好調整，全力迎接下一場比賽，雖然不清楚是不是巧合，但我會持續努力提升，投出更好內容，幫助球隊贏球。」

此外，山本也提及系列戰中的濃厚火藥味氛圍，本場第9局，道奇投手李特（Jack Little）對小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）投出觸身球引發衝突，雙方總教練皆遭驅逐，隨後大谷翔平也於9局下遭快速球砸中，山本表示，「這場比賽可以說是氣氛『過熱』，有一種與平常不同的緊張感。」

但他強調自己始終專注於解決打者，沒有被過熱的氣氛影響，「我只會專心對決，每一球都照既定策略投出，不會因此改變配球思路（投近身）。」

關鍵字： MLB道奇大谷翔平山本由伸觸身球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

林書豪6犯離場！董事長氣炸狂拍裁判　資深主播警告長期後果嚴重

林書豪6犯離場！董事長氣炸狂拍裁判　資深主播警告長期後果嚴重

大谷敲安、9局觸身球大場面　道奇不敵教士中斷5連勝

大谷敲安、9局觸身球大場面　道奇不敵教士中斷5連勝

大谷開心喊：See you guys！12分鐘內迅速返家　下一場登板確定

大谷開心喊：See you guys！12分鐘內迅速返家　下一場登板確定

快訊／哈利伯頓帶傷出擊奏效　溜馬總冠軍G6贏球續命逼出第7戰

快訊／哈利伯頓帶傷出擊奏效　溜馬總冠軍G6贏球續命逼出第7戰

親自邀請林家正等3旅美返台選秀沒成功　台鋼表達祝福

親自邀請林家正等3旅美返台選秀沒成功　台鋼表達祝福

中職選秀名單出爐！黃暐傑唯一旅外　180位新人爭取進軍職棒舞台

中職選秀名單出爐！黃暐傑唯一旅外　180位新人爭取進軍職棒舞台

又有NBA重磅交易醞釀中？　七六人考慮送走喬治換今年5號籤

又有NBA重磅交易醞釀中？　七六人考慮送走喬治換今年5號籤

錦織圭「出軌女模」親筆簽名道歉　深刻反省盼以成績贏回信任

錦織圭「出軌女模」親筆簽名道歉　深刻反省盼以成績贏回信任

遭故意觸身？大谷高EQ化解衝突　羅伯斯透露明日可正常出賽

遭故意觸身？大谷高EQ化解衝突　羅伯斯透露明日可正常出賽

NBA總冠軍賽睽違9年打到搶七　西亞卡姆賽前「靈異瞬間」引熱議

NBA總冠軍賽睽違9年打到搶七　西亞卡姆賽前「靈異瞬間」引熱議

【錢包空空！？】兒子豪氣買單下一秒大翻車XD

熱門新聞

林書豪6犯離場！董事長氣炸狂拍裁判　資深主播警告長期後果嚴重

大谷敲安、9局觸身球大場面　道奇不敵教士中斷5連勝

大谷開心喊：See you guys！12分鐘內迅速返家　下一場登板確定

快訊／哈利伯頓帶傷出擊奏效　溜馬總冠軍G6贏球續命逼出第7戰

親自邀請林家正等3旅美返台選秀沒成功　台鋼表達祝福

中職選秀名單出爐！黃暐傑唯一旅外　180位新人爭取進軍職棒舞台

讀者回應

﻿

熱門新聞

1國王董事長狂拍裁判　資深主播提出警告

2大谷敲安、9局大場面　道奇中斷5連勝

3大谷翔平下一場登板先發確定！

4哈利伯頓帶傷出擊　溜馬G6強勢奪勝

5邀請林家正等3旅美返台選秀沒成　台鋼表達祝福

最新新聞

1林岳平看完選秀名單：一頭霧水！

2NBA冠軍第7戰　雷霆最低票價3.1萬

3味全「火球男」動刀　林逸達本季提前報銷

4林智勝一軍4棒　中信註銷勝騎士

5山本由伸：被柏格茲敲3安「需要反省」

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【珠珠突然哭了】 #李珠珢 應援途中掩面落淚粉絲超心疼QQ

勝利背後仍須檢討！古久保罕見對子弟兵說重話：有點拖累球隊

「剩3個耶」余德龍笑稱打1場少1場　夢回2015：把自己當18歲在打

3老將破百歲連線！古久保完全沒考慮短打　威能帝也投得漂亮

【好心疼QQ】珠珠寶貝應援到一半哭了！官方說睫毛倒插

【直接開跳XD】一聽《大展鴻圖》女團秒起舞　邊走邊跳超整齊！

【喪屍開車】北市忠孝橋上一路刷卡護欄！後方目擊者嚇壞尖叫

【又喝酸梅湯】館長狂讚大陸進步　陸委會：建議他去久住看看

【是乾冰壞壞】珠珠寶貝應援一半被嚇到原地懵！

【紅燈也敢走？】馬尾女悠閒過馬路遭罰500元 網友怒批：太囂張
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366