山本由伸苦吞本季第6敗　坦言被柏格茲敲3安「需反省」

▲山本由伸單場被柏格茲擊出3支安打。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇日本投手山本由伸在今（20）日對教士之戰擔綱先發，主投6又1/3局被敲7安打、失3分，雖然本場一掃前役陰霾，成功控制保送，但因無法解決明星游擊手柏格茲（Xander Bogaerts）的3安猛攻，再加上隊友火力欠佳，最終吞下本季個人第6敗。

山本在第2局先被柏格茲轟出陽春砲失1分，第5局再度被其擊出內野安打，隨後在無人出局一、三壘有人的情況下，被「小鷹俠」伊格列夏斯（Jose Iglesias）敲出左外野高飛犧牲打再失1分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Xander Bogaerts gives the @Padres an early lead pic.twitter.com/hkP9x8nWV0 — MLB (@MLB) June 20, 2025

第7局，山本再度對決柏格茲，不料再次被他敲出中間方向二壘安打，接著又被柯朗沃斯（Jake Cronenworth）擊出場地規則二壘安打失掉第3分，雖然後續成功三振伊格列夏斯，但球數已來到100球，被總教練換下，黯淡退場。

Jake Cronenworth extends the @Padres lead with a ground-rule double! pic.twitter.com/lfhwvvkgsJ — MLB (@MLB) June 20, 2025

賽後山本對於被柏格茲3打數全數敲安坦言，「當然，打者很出色，但我認為自己還有可以做到更好的地方，要反省的地方有很多。」不過與上一場出現生涯最差5次保送相比，本場未投出任何四壞球，他表示，「我認為今天整體投球內容算是不錯。」

山本本季展現穩定修正能力，至今未曾連2場崩盤，他表示，「不管投得好或不好，我都會在1周內做好調整，全力迎接下一場比賽，雖然不清楚是不是巧合，但我會持續努力提升，投出更好內容，幫助球隊贏球。」

此外，山本也提及系列戰中的濃厚火藥味氛圍，本場第9局，道奇投手李特（Jack Little）對小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）投出觸身球引發衝突，雙方總教練皆遭驅逐，隨後大谷翔平也於9局下遭快速球砸中，山本表示，「這場比賽可以說是氣氛『過熱』，有一種與平常不同的緊張感。」

但他強調自己始終專注於解決打者，沒有被過熱的氣氛影響，「我只會專心對決，每一球都照既定策略投出，不會因此改變配球思路（投近身）。」