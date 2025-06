山本由伸苦吞本季第6敗　坦言被柏格茲敲3安「需反省」

▲山本由伸單場被柏格茲擊出3支安打。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇日本投手山本由伸在今(20)日對教士之戰擔綱先發,主投6又1/3局被敲7安打、失3分,雖然本場一掃前役陰霾,成功控制保送,但因無法解決明星游擊手柏格茲(Xander Bogaerts)的3安猛攻,再加上隊友火力欠佳,最終吞下本季個人第6敗。

山本在第2局先被柏格茲轟出陽春砲失1分,第5局再度被其擊出內野安打,隨後在無人出局一、三壘有人的情況下,被「小鷹俠」伊格列夏斯(Jose Iglesias)敲出左外野高飛犧牲打再失1分。

Xander Bogaerts gives the @Padres an early lead pic.twitter.com/hkP9x8nWV0