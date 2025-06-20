PCA締小熊隊史最速20轟20盜　球迷高喊「MVP！」

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

小熊外野手「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）今（20）日迎戰釀酒人，首局便轟出右外野方向全壘打，不僅讓主場響起「MVP」呼聲，也讓他成為隊史最年輕、最快速達成單季「20轟、20盜」的球員。

首局這發右外野陽春砲是「PCA」本季第20轟，加上先前已累積的23次盜壘，僅花73場比賽就完成「20-20」成就，打破了小熊前輩索沙（Sammy Sosa）1994年創下的96場紀錄，對此他謙遜表示，「這是一種榮譽，能做到這點真的很光榮。」

Pete Crow-Armstrong HAMMERS his 20th homer of the season pic.twitter.com/Ti9yhCF5R2 [廣告]請繼續往下閱讀... June 19, 2025

根據大聯盟記者藍斯（Sarah Langs）統計，PCA成為大聯盟史上第4快達成「20-20」的球員，與1922年的威廉斯（Ken Williams）並列，前3名為1987年的戴維斯（Eric Davis）耗費46場；1998年的坎塞柯（Jose Canseco）68場；2021年的小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）71場。

Pete Crow-Armstrong, welcome to the 20/20 club



He joins an ELITE list of names as his MVPete season continues! https://t.co/v4oThP0zFi pic.twitter.com/cUHq5s2Waz — MLB (@MLB) June 19, 2025

PCA現年23歲，目前打擊三圍是優異的.270/.309/.558，另有60分打點、54得分，其4.1 fWAR （勝場貢獻值）高居國聯第1、全聯盟第3。

總教練康索（Craig Counsell）稱讚他正打出精彩賽季，隊友史旺森（Dansby Swanson）則說，「有天賦的人很多，但能在場上發揮出來才是真正特別的，他正是這樣的球員。」

▲阿姆斯壯敲出本賽季第20轟。（圖／達志影像／美聯社）