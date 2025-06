PCA締小熊隊史最速20轟20盜　球迷高喊「MVP！」

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

小熊外野手「PCA」阿姆斯壯(Pete Crow-Armstrong)今(20)日迎戰釀酒人,首局便轟出右外野方向全壘打,不僅讓主場響起「MVP」呼聲,也讓他成為隊史最年輕、最快速達成單季「20轟、20盜」的球員。

首局這發右外野陽春砲是「PCA」本季第20轟,加上先前已累積的23次盜壘,僅花73場比賽就完成「20-20」成就,打破了小熊前輩索沙(Sammy Sosa)1994年創下的96場紀錄,對此他謙遜表示,「這是一種榮譽,能做到這點真的很光榮。」

Pete Crow-Armstrong HAMMERS his 20th homer of the season pic.twitter.com/Ti9yhCF5R2

根據大聯盟記者藍斯(Sarah Langs)統計,PCA成為大聯盟史上第4快達成「20-20」的球員,與1922年的威廉斯(Ken Williams)並列,前3名為1987年的戴維斯(Eric Davis)耗費46場;1998年的坎塞柯(Jose Canseco)68場;2021年的小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)71場。

Pete Crow-Armstrong, welcome to the 20/20 club



He joins an ELITE list of names as his MVPete season continues! https://t.co/v4oThP0zFi pic.twitter.com/cUHq5s2Waz