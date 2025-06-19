3老將破百歲連線！古久保完全沒考慮短打　威能帝也投得漂亮

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿今（19日）主場迎戰統一7-ELEVEn獅，最終靠老將余德龍的再見安打以2比1奪勝，此役先發投手威能帝的壓制力表現同樣令人印象深刻。他投滿8局，被敲7支安打，但送出本季新高的8次三振，僅在第6局失掉1分。

▲威能帝 。（圖／樂天桃猿提供）

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這場比賽是威能帝本季首度投滿8局，且用球數控制得當，過程中多次化解危機，靠穩定滑球壓制對手打線。賽後總教練古久保健二給予高度肯定，「他本人也很想拚，把鬥志拿出來了，今天的滑球尾勁真的非常漂亮。」

威能帝一度飆出155公里的球速，不過古久保強調，速度不是重點，整體投球感覺與節奏才是關鍵，「今天他丟球的感覺變得更好，用球數也比較少。我們原本設定希望他控制在100球內，今天表現非常好，也成功把局數拉長。」



9局下，林智平率先上壘，隨後林泓育擊出安打串聯攻勢，最終由余德龍敲出再見安，3位老將加起來破百歲。談到當時是否考慮讓林泓育執行短打戰術，古久保笑說，「完全沒有！」

此戰由老將貢獻關鍵攻勢，古久保直言，「這就是令人驚艷之處。」他也把目光投向年輕世代，「希望明天比賽，年輕選手是時候站出來，要有這種心情，希望他們能保有今天的氣勢與精神應戰。」