道奇年輕投手群表現亮眼　羅伯斯欣慰：累積寶貴經驗

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇今(19)日靠著捕手史密斯(Will Smith)9局下的再見全壘打,以4比3戲劇性擊敗教士,賽後總教練羅伯斯(Dave Roberts)特別點名2位年輕投手的出色表現,並表示「他們正在累積很棒的經驗」。

本場比賽2位關鍵年輕投手分別是先發的右投斯漢(Emmet Sheehan)與第2任投手弗羅布萊斯基(Justin Wrobleski)。斯漢去年5月動右手肘Tommy John手術,今日是睽違630天後再度站上大聯盟投手丘,主投4局被敲3安、失1分,送出6次三振。

▲斯漢終於復出。(圖/達志影像/美聯社)

24歲的弗羅布萊斯基則從第5局接手,雖在9局失2分被追平,但他在5到8局封鎖對手,僅被敲1安打,成功穩住戰局,最終也靠著隊友再見陽春彈收下勝投。

羅伯斯表示,「斯漢今天表現得太棒了,賽前我告訴他,『相信自己的球路,靈活搭配各種球種主動攻擊。』他完全做到了,持續將球投進好球帶,讓打者無法掌握節奏。」

Emmet Sheehan was FILTHY in his season debut



4 IP

1 ER

3 H

0 BB

6 K

10 whiffs



Struck out the side in his final inning



pic.twitter.com/2wSFoT7Rft