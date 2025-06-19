道奇年輕投手群表現亮眼　羅伯斯欣慰：累積寶貴經驗

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇今（19）日靠著捕手史密斯（Will Smith）9局下的再見全壘打，以4比3戲劇性擊敗教士，賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）特別點名2位年輕投手的出色表現，並表示「他們正在累積很棒的經驗」。

本場比賽2位關鍵年輕投手分別是先發的右投斯漢（Emmet Sheehan）與第2任投手弗羅布萊斯基（Justin Wrobleski）。斯漢去年5月動右手肘Tommy John手術，今日是睽違630天後再度站上大聯盟投手丘，主投4局被敲3安、失1分，送出6次三振。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲斯漢終於復出。（圖／達志影像／美聯社）

24歲的弗羅布萊斯基則從第5局接手，雖在9局失2分被追平，但他在5到8局封鎖對手，僅被敲1安打，成功穩住戰局，最終也靠著隊友再見陽春彈收下勝投。

羅伯斯表示，「斯漢今天表現得太棒了，賽前我告訴他，『相信自己的球路，靈活搭配各種球種主動攻擊。』他完全做到了，持續將球投進好球帶，讓打者無法掌握節奏。」

Emmet Sheehan was FILTHY in his season debut



4 IP

1 ER

3 H

0 BB

6 K

10 whiffs



Struck out the side in his final inning



pic.twitter.com/2wSFoT7Rft — Blake Harris (@BlakeHHarris) June 19, 2025

談到弗羅布萊斯基，他更顯笑意，「他已經跟4月對國民時失掉8分的那個人不一樣了，他到小聯盟修正投球機制後，自信都找回來了，今天速球飆到97、98甚至99英里，不論是控球還是變化球的運用都很穩定，最近3場登板真的讓人眼睛為之一亮。」

由於道奇目前包括史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）與佐佐木朗希皆因傷缺陣，牛棚壓力沉重，羅伯斯直言，2位年輕投手挺身而出不僅幫助球隊贏球，更讓教練團看到他們在與強隊對決時的成長與進步。

▲捕手拉辛也是今日奪勝一大功臣。（圖／達志影像／美聯社）

羅伯斯最後補充，「也不只他們2位，捕手拉辛（Dalton Rushing）今天的引導也至關重要，整體來說，這些年輕選手正在累積寶貴經驗，我很開心能看著他們成長。」