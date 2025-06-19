運動雲

>

道奇年輕投手群表現亮眼　羅伯斯欣慰：累積寶貴經驗

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇今（19）日靠著捕手史密斯（Will Smith）9局下的再見全壘打，以4比3戲劇性擊敗教士，賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）特別點名2位年輕投手的出色表現，並表示「他們正在累積很棒的經驗」。

本場比賽2位關鍵年輕投手分別是先發的右投斯漢（Emmet Sheehan）與第2任投手弗羅布萊斯基（Justin Wrobleski）。斯漢去年5月動右手肘Tommy John手術，今日是睽違630天後再度站上大聯盟投手丘，主投4局被敲3安、失1分，送出6次三振。

▲▼道奇拉辛；斯漢。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲斯漢終於復出。（圖／達志影像／美聯社）

24歲的弗羅布萊斯基則從第5局接手，雖在9局失2分被追平，但他在5到8局封鎖對手，僅被敲1安打，成功穩住戰局，最終也靠著隊友再見陽春彈收下勝投。

羅伯斯表示，「斯漢今天表現得太棒了，賽前我告訴他，『相信自己的球路，靈活搭配各種球種主動攻擊。』他完全做到了，持續將球投進好球帶，讓打者無法掌握節奏。」

談到弗羅布萊斯基，他更顯笑意，「他已經跟4月對國民時失掉8分的那個人不一樣了，他到小聯盟修正投球機制後，自信都找回來了，今天速球飆到97、98甚至99英里，不論是控球還是變化球的運用都很穩定，最近3場登板真的讓人眼睛為之一亮。」

由於道奇目前包括史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）與佐佐木朗希皆因傷缺陣，牛棚壓力沉重，羅伯斯直言，2位年輕投手挺身而出不僅幫助球隊贏球，更讓教練團看到他們在與強隊對決時的成長與進步。

▲▼道奇拉辛；斯漢。（圖／達志影像／美聯社）

▲捕手拉辛也是今日奪勝一大功臣。（圖／達志影像／美聯社）

羅伯斯最後補充，「也不只他們2位，捕手拉辛（Dalton Rushing）今天的引導也至關重要，整體來說，這些年輕選手正在累積寶貴經驗，我很開心能看著他們成長。」

關鍵字： MLB道奇史密斯羅伯斯弗羅布萊斯基斯漢

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中職選秀報名截止　黃暐傑確定投入選秀！

中職選秀報名截止　黃暐傑確定投入選秀！

道奇老闆天價收購湖人引熱議　總教練羅伯斯笑：放過大谷翔平吧

道奇老闆天價收購湖人引熱議　總教練羅伯斯笑：放過大谷翔平吧

美職史上新高！湖人近3000億出售原因曝　魔術強森樂見賣給道奇老闆

美職史上新高！湖人近3000億出售原因曝　魔術強森樂見賣給道奇老闆

大谷翔平進化了？日專家點出復出戰亮點：前所未見

大谷翔平進化了？日專家點出復出戰亮點：前所未見

LLB中華隊不敵日本B組居次　4強戰硬碰「大魔王」韓國

LLB中華隊不敵日本B組居次　4強戰硬碰「大魔王」韓國

大谷開心喊：See you guys！12分鐘內迅速返家　下一場登板確定

大谷開心喊：See you guys！12分鐘內迅速返家　下一場登板確定

被交易原本很失望　班恩：聽到是魔術我就笑了

被交易原本很失望　班恩：聽到是魔術我就笑了

好慘！NBA決賽歷史首見　溜馬哈利伯頓寫「大三零」紀錄

好慘！NBA決賽歷史首見　溜馬哈利伯頓寫「大三零」紀錄

ESPN：「洛杉磯湖人隊」易主　巴斯家族同意售出

ESPN：「洛杉磯湖人隊」易主　巴斯家族同意售出

2冠大鎖恐遭塞爾提克割愛　專家點名快艇、獨行俠可能出手

2冠大鎖恐遭塞爾提克割愛　專家點名快艇、獨行俠可能出手

【台74驚魂】BMW男蛇行逼車+亮開山刀 一路咆哮超囂張！

熱門新聞

中職選秀報名截止　黃暐傑確定投入選秀！

道奇老闆天價收購湖人引熱議　總教練羅伯斯笑：放過大谷翔平吧

美職史上新高！湖人近3000億出售原因曝　魔術強森樂見賣給道奇老闆

大谷翔平進化了？日專家點出復出戰亮點：前所未見

LLB中華隊不敵日本B組居次　4強戰硬碰「大魔王」韓國

大谷開心喊：See you guys！12分鐘內迅速返家　下一場登板確定

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中職選秀報名截止　黃暐傑確定投入選秀！

2道奇湖人老闆變同1人　大谷被點名

3湖人天價出售原因曝　魔術強森狂賀

4大谷翔平進化了！專家驚嘆：前所未見

5LLB中華隊不敵日本B組居次

最新新聞

1重申徐若熙使用　不排除投1休5

2海神21日主場迎G3　發放限量應援TEE

3林安可、陳傑憲仍未先發！餅總謹慎調度

4選秀小年機會多？　葉總：職棒是看能力與潛力

5黃暐傑報名中職選秀　葉總：賭注

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【珠珠突然哭了】 #李珠珢 應援途中掩面落淚粉絲超心疼QQ

【好心疼QQ】珠珠寶貝應援到一半哭了！官方說睫毛倒插

珠珠寶貝應援突落淚！　官方解釋「睫毛倒插」

【心臟已暴擊】李珠珢朴星垠跳應援全場暴動

起亞虎啦啦隊來台！　朴星垠開心見到李珠珢

【一聲巨響奪兩命】台南母女遭「高速撞飛」雙亡 肇事女駕駛崩潰跪地

【繫安全帶保命】搭機遇亂流！她驚見後面乘客被掀飛

【台74驚魂】BMW男蛇行逼車+亮開山刀 一路咆哮超囂張！

【珠珠突然哭了】 #李珠珢 應援途中掩面落淚粉絲超心疼QQ

【請支援收銀】神扮演！警化身全聯店員逮詐團車手
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366