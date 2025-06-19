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道奇史密斯敲再見轟　教士總教練嘆「他是危險的人」

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

教士在洛杉磯客場苦戰未果，今（19）日3比4遭道奇再見轟擊敗，系列賽對死敵吞下3連敗，教士總教練薛德（Mike Shildt）賽後坦言，被再見全壘打並不好受，但仍肯定全隊表現，並盛讚敲出致勝轟的史密斯（Will Smith）是「危險的人」。

本場比賽教士先發科萊克（Stephen Kolek）主投6.2局、失3分，聖地牙哥大軍9局上靠著柏格茲（Xander Bogaerts）的適時二壘安打追平比數，一度燃起逆轉希望。然而9局下，守護神蘇亞雷斯（Robert Suarez）的變速球遭史密斯鎖定，一棒炸裂右外野方向的再見陽春炮。

薛德表示，「這是一場硬仗，大家表現得很棒，科萊克和牛棚都投得不錯，9局的攻勢也很好，不過史密斯是個危險的人，那球他抓到球心，這不是我們想看到的結果，那一擊讓我們很痛。」

▲▼道奇史密斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲史密斯揮出再見陽春彈。（圖／達志影像／美聯社）

此外，9局上追平時，一壘跑者洛克里奇（Drew Lockridge）在柏格茲二壘安打時被停在三壘未能跑回超前分，薛德表示能理解這項判斷，「道奇主場不算大，外野手帕黑斯（Andy Pages）臂力出色、傳球也很精準，當時才1出局，跑者能站上三壘就已經很好，我對這個判斷沒有異議。」

面對苦吞3連敗的處境，薛德也強調教士全隊心理韌性足夠，「不論明天結果如何，我相信我們的球隊心理狀態沒問題，這是一個艱難的系列戰，過程沒有如我們所願，但我們明天仍會期待擊掌慶祝勝利，無論未來對手是誰，我們每晚都會為勝利而戰，我們知道球隊仍步在正確的軌道上。」

關鍵字： MLB道奇史密斯薛德教士

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