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馬查多被噓爆遭近身球嚇喊：哇喔哇喔！道奇球迷拍手叫好

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊、聖地牙哥教士日前打出火藥味，教士三壘手馬查多（Manny Machado）賽後一句嘲諷更掀起話題。兩隊今天繼續交手，馬查多作客道奇主場，立刻獲得滿場噓聲，第二打擊面對一顆近身球，更是嚇得「哇喔哇喔」連叫好幾聲，道奇球迷則是拍手叫好。

兩隊4連戰首戰，帕赫斯（Andy Pages）因遭觸身球情緒激動，認為對方是故意的；隔日比賽，同18日）比賽，教士小塔提斯（Fernando Tatis Jr.），大谷翔平先後遭到觸身球伺候。

雙方球隊當時皆被裁判警告，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）對此判決強烈抗議，最終被驅逐出場。

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教士隊今天繼續作客道奇，只要馬查多進入打席，道奇球迷便給予強烈噓聲。第三局他第二度上場打擊時，第二打席時，

道奇投手斯漢（Emmet Sheehan）投出內角高球，讓馬查多嚇得閃身避開，現場球迷則報以熱烈掌聲。

事實上，帕赫斯當時被觸身球砸到後，馬查多一番言論引發熱議，他先是對帕赫斯本季表現給予肯定，但隨後補上一句嘲諷，「如果我們真想砸人，他們（道奇）有很多真正的大咖可以選，何必砸帕赫斯？」

大谷翔平今天先發第一棒指定打擊，第一打席擊出初速108.3英里（約174.2公里）的中外野飛球，遭到接殺出局。3局下兩出局第二打席，他擊中一顆時速93.9英里（約151.1公里）的直球，擊球初速達101.6英里（約163.5公里），飛行距離391英呎（約119公尺），但最終仍是中外野飛球遭接殺。目前道奇3比1領先。

關鍵字： 棒球大聯盟馬查多大谷翔平對決

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