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林智平關鍵一擊！桃猿牛棚聯手封鎖守勝　兄弟關鍵期苦吞3連敗

▲林智平 。（圖／樂天桃猿提供）

▲林智平 。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／綜合報導

樂天桃猿18日作客中信兄弟，林智平在6局上敲出關鍵2分打點安打，率隊以4比2搶下勝利，收下近期2連勝。反觀中信兄弟則苦吞3連敗，在上半季進入白熱化階段的此刻，戰績排名第二的兄弟在追趕榜首統一獅的路上遇到難關。

兄弟率先出擊，3局下岳政華擊出左外野安打，接著宋晟睿敲出中外野三壘安打攻下1分，許基宏擊出軟弱滾地球，林子偉快傳一壘，跑者趁傳追加第2分，取得2比0領先。

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面對落後局面，桃猿4局上火力迅速反撲。林泓育首先擊出左外野安打，余德龍沿著三壘線邊敲出內野安打，成晉接力送出適時安打追回1分。隨後林政華補上一支安打，雙方回到2比2平手局面。

戰局在6局上出現轉折，李勛傑率先敲安後，成晉執行短打成功推進，林政華選到四壞球保送，林子偉擊出內野安打形成滿壘。面對壓力，兄弟選擇更換投手蔡齊哲取代陳冠穎，但林智平把握機會，擊出超前的2分安打，助隊反超。

進入9局，樂天原有擴大領先的機會。林泓育敲安後由林立代跑並成功盜壘，張閔勛再補上一支安打形成一、三壘有跑者，隨後余德龍執行短打，兄弟投手謝榮豪選擇傳三壘封殺，但林立回壘不及遭觸殺，樂天錯失保險分。

樂天終結者陳柏豪9局下登板，雖然先保送王威晨，但隨後連續解決打者，最終以一記對張志豪的再見三振，守住2分差勝利。

先發投手霸鉧德投5局，用103球被敲6安失2分，拿下本季第3勝。牛棚方面表現穩定，蘇俊璋、賴胤豪與陳冠宇皆投出三上三下，陳柏豪收尾成功，幫助球隊完成關鍵勝利。

關鍵字： 棒球樂天桃猿中信兄弟林智平台灣棒球

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